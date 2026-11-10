México aborda con jefe de la DEA intercambio de inteligencia y captura de criminales

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó este lunes que sostuvo una reunión con el director de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, para abordar la captura de líderes criminales buscados por ambos países y el intercambio de información e inteligencia sobre las redes ilícitas.

García Harfuch detalló en un mensaje en la red social X que durante el encuentro, programado desde finales de octubre, ambos funcionarios revisaron el intercambio de información sobre organizaciones criminales y las solicitudes de colaboración y extradición pendientes.

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"Coincidimos en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia", afirmó el funcionario.

También abordaron la detención de objetivos prioritarios para ambos países, el tráfico de armas hacia México y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, agregó.

García Harfuch sostuvo que la cooperación se desarrolla bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y "cooperación sin subordinación".

Además, precisó que las acciones de seguridad en territorio mexicano corresponden "exclusivamente" a las autoridades mexicanas.

El secretario no anunció nuevos acuerdos ni detalló casos concretos de extradición o detenciones derivados de la reunión.

Tampoco precisó cuándo y dónde se llevó a cabo el encuentro.

Este lunes, García Harfuch participó en un evento público en el estado de Sinaloa (noroeste), sumido desde hace dos años en una profunda crisis de violencia provocada por una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa.

Un día antes, el secretario anunció la captura de alias R2, presunto líder de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscado por Estados Unidos, en una operación que contó con información de inteligencia de la DEA.

Entre febrero de 2025 y enero de 2026, el Gobierno mexicano realizó tres traslados masivos de personas reclamadas por Washington, con un total de 92 objetivos enviados a ese país, según datos oficiales.

El secretario de Seguridad ha defendido que esa cooperación ha permitido avanzar en capturas, extradiciones y golpes contra redes criminales de interés para ambos gobiernos. EFE