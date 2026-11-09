De una recicladora a una guaraní, las trabajadoras que dieron su testimonio a León XIV

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Buenos Aires, 9 nov (EFE).- Una recicladora que encontró en esta actividad una forma de reconstruir su vida, una sindicalista que defiende la dignidad de los trabajadores, una mujer guaraní que acompaña a víctimas de violencia y adicciones, una docente y un emprendedor ambiental compartieron este lunes sus historias con el papa León XIV, a quien pidieron una palabra para seguir adelante con su labor.

En el encuentro con representantes de sindicatos, movimientos sociales y empresas celebrado en la Universidad Católica Argentina (UCA), los cinco participantes expusieron experiencias atravesadas por la pérdida, la violencia, la informalidad laboral y la organización colectiva.

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Verónica San Martín, de 45 años, contó que comenzó a recuperar materiales reciclables de la calle después de perder su empleo y tener que abandonar su casa junto a sus hijas por violencia de género.

"Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros descartaban una forma de subsistir", dijo San Martín, quien relató que en la calle también sufrió violencia y persecución por su actividad.

Con otros trabajadores formó la cooperativa Recicladores Unidos, que hoy reúne a más de 200 personas y que, según explicó, convirtió una necesidad en trabajo, dignidad y derechos.

"Los cartoneros no somos basura: somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la Casa Común", afirmó San Martín.

En línea con ese reclamo, León XIV sostuvo que el acceso al trabajo para todos debe ser un objetivo prioritario de las políticas públicas y reclamó políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social.

Soledad Cuellar, integrante de la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco de Pichanal, en la provincia norteña de Salta, contó que lleva más de diez años acompañando distintos espacios comunitarios.

"Por ser mujer y por pertenecer a un pueblo originario conocí de cerca la discriminación", dijo Cuellar, quien trabaja con mujeres con problemas de consumo y también dirige un emprendimiento colectivo en el que se organizan para generar sus propios ingresos.

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"No esperamos que alguien viniera a darnos una oportunidad: la fuimos armando con nuestras propias manos", afirmó, y destacó que el trabajo les permite reconocer sus capacidades y recuperar la confianza en sí mismas.

El papa reivindicó precisamente el papel de quienes "no esperan pasivamente la asistencia del Estado" sino que "se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias", y destacó su demanda de tierra, techo y trabajo.

La trabajadora y delegada sindical Sabrina Soledad Sapone definió la representación gremial como "un camino de escucha, empatía y abrazo a la persona que está detrás de cada puesto de trabajo".

Sapone sostuvo que la tarea sindical implica defender el empleo y la dignidad de las familias, y cuestionó que el trabajo sea considerado un gasto o una pérdida, sin tener en cuenta a las personas que dependen de él.

"No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente", afirmó, antes de poner en manos del papa la esperanza del pueblo trabajador argentino y pedirle una palabra que ayude a recuperar el sentido humano del trabajo.

En sintonía con esta idea, el papa reiteró este lunes lo dicho ayer frente al presidente argentino, Javier Milei, durante un encuentro protocolar en el Palacio Libertad: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".

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La docente Magalí Cohot relató una experiencia de acompañamiento a una comunidad vulnerable de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, durante la organización administrativa y financiera de una fundación educativa.

Cohot pidió al pontífice una orientación para que el sistema económico sea una herramienta de reconocimiento social y promoción integral.

León XIV se refirió al desempleo como un "auténtico drama" y advirtió que privar a una persona de trabajo no solo supone negarle un ingreso, sino que "es herir gravemente su dignidad".

De otro lado, Juan Martín Allende, emprendedor de Buenos Aires, quien tuvo que atravesar la muerte de su hija menor, contó que se dedica a desarrollar proyectos vinculados con el cambio climático y la regeneración de la "Casa Común", además de asesorar a empresas mineras en decisiones con impacto ambiental y comunitario.

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En su mensaje para los trabajadores, León XIV se refirió al "desarrollo responsable de la creación" y sostuvo que "no es verdadero progreso aquello que aumente el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro la vida de los que vendrán después". EFE

(foto)