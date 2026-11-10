Matías Costa destaca la "implicación del artista con su universo propio" en la entrega del premio Piedad Isla

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El fotógrafo argentino afincado en Madrid Matías Costa ha reivindicado la figura de Piedad Isla durante la entrega del galardón que lleva el nombre de la fotógrafa palentina, al tiempo que ha defendido la "importancia de mantener una implicación con el universo propio y las personas, lugares y cosas que lo habitan", además de recordar cómo el universo de la palentina fue la comarca de la Montaña Palentina, sus gentes sus costumbres y su etnografía.

"En mi caso, mi universo tiene que ver casi con lo opuesto, que es el mundo entero. Toda mi temática tiene que ver con el desarraigo y con la conexión con ese universo propio y con los demás y ahí está ese punto de encuentro con la obra de Piedad Isla. Dar cuenta del mundo que me ha tocado vivir y del lugar que ocupo yo en ese mundo", ha apuntado.

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Matías Costa ha sido distinguido con el XVII Premio Nacional 'Piedad Isla' de Fotografía 2026, un galardón instituido y convocado anualmente por la Diputación de Palencia para reconocer una trayectoria profesional destacada en el ámbito de la fotografía.

El premio, dotado con 6.000 euros, homenajea la figura de Piedad Isla, etnógrafa y pionera de la fotografía española, nacida en Cervera de Pisuerga en 1926 y referente de la memoria visual de nuestro país, al cumplirse este año 17 años de su fallecimiento.

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Costa ha mostrado su satisfacción y su sorpresa "por lo que significa este premio, por el legado de Piedad Isla y la importancia de su fotografía y su implicación con lo que fotografiaba" y también por los premiados que le han precedido que son fotógrafos a los que admira "profundamente" y que han desarrollado una línea de trabajo que es la que a él le "interesa".

El jurado ha destacado que el premio a Matías Costa reconoce a un autor que está implicado en lo social, la memoria y el territorio, en una constante búsqueda de nuevas narrativas. Su compromiso con la fotografía se completa también con el comisariado y la docencia.

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BIOGRAFÍA

Matías Costa (Buenos Aires, 1973). Vive en Madrid. Es fotógrafo, comisario y escritor. Mediante fotografía, escritura y material de archivo, su trabajo aborda el desarraigo, el olvido y la reconstrucción.

Es profesor del Master PhotoESPAÑA y profesor invitado en el Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá donde dirige el curso de proyectos fotográficos La Olla. Licenciado en periodismo por la UCM, ha publicado los libros monográficos SOLO, Zonians, The Family Project y Photobolsillo, y realizado exposiciones en Sala Canal de Isabel II o Museo Reina Sofía.

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Ha recibido premios como el World Press Photo o Descubrimientos PHE. Ha comisariado exposiciones en la Sala Amós Salvador de Logroño, el festival PhotoEspaña o el Centro Cultural de España en Panamá.

Fue miembro cofundador del colectivo NOPHOTO entre 2005 y 2015. Ha sido director de Leica Gallery Madrid, un espacio icónico y de referencia del mundo de la fotografía en España, entre 2021 y 2025.