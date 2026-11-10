Agencias

Israel profundiza sus lazos militares con Marruecos con la apertura de una oficina de enlace en Rabat

Imagen QT52VAAXDVCTDCXM3HQC5ZUA54
Guardar

Las autoridades de Israel y Marruecos han acordado este martes profundizar sus relaciones bilaterales y reforzar su cooperación en materia de Defensa durante una visita de una delegación israelí al país, donde ha anunciado la apertura de una oficina de enlace en Rabat, la capital marroquí.

El Ministerio de Defensa israelí ha indicado en un comunicado que la visita servirá para inaugurar las instalaciones de la oficina, que estará liderada por el coronel Sharon Itach, que pasará a ser el agregado militar permanente de Israel en Marruecos.

PUBLICIDAD

"Esta visita muestra la estrategia del Ministerio de Defensa de Israel de reforzar la cooperación militar con naciones amigas y aumentar las exportaciones militares para reforzar las capacidades del Ejército, influir en la política exterior y mejorar la economía e industrias de Defensa de Israel", ha señalado.

La delegación está encabezada por el director general del Ministerio de Defensa israelí, el general Amir Baram, que ha acudido en representación del ministro, Israel Katz, y se ha reunido con varios altos cargos del Gobierno marroquí. El grupo también ha incluido representantes de las Fuerzas Armadas israelíes.

PUBLICIDAD

El propio Baram ha aprovechado la ocasión para hacer hincapié en que "Marruecos no es simplemente otro aliado en materia de defensa". "Es mucho más que eso. Durante años, hemos construido relaciones fuertes basadas en la confianza, el respeto mutuo y la herencia judía, por lo que existen relaciones históricas profundas entre nuestros pueblos", ha aclarado. "Nuestra intención es seguir desarrollando nuestra relación para llevarla a nuevos niveles", ha añadido.

Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2020 y la firma del memorando de entendimiento en materia de defensa en noviembre de 2021, "los vínculos en el ámbito de la seguridad entre Israel y Marruecos han crecido de manera significativa, incluso a lo largo de los tres años de guerra", ha destacado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Jannik Sinner espera volver en el Abierto de Australia: "Si nos precipitamos, quizá la situación empeore"

Jannik Sinner espera volver en el Abierto de Australia: "Si nos precipitamos, quizá la situación empeore"

La AN rechaza sacar del 'caso Plus Ultra' gestiones de Zapatero en Bolivia y niega investigación prospectiva

La AN rechaza sacar del 'caso Plus Ultra' gestiones de Zapatero en Bolivia y niega investigación prospectiva

La agresión a una concejala marca la nueva jornada de protestas estudiantiles en Francia

Infobae

De la Fuente ve apto a Lamine Yamal ante Inglaterra: "No merecía la pena asumir riesgo"

Infobae

Leopoldo López confía en elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela en 2027

Infobae