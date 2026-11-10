De la Fuente ve apto a Lamine Yamal ante Inglaterra: "No merecía la pena asumir riesgo"

Guardar

Las Rozas (Madrid), 10 nov (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, asegura que el extremo del Barcelona Lamine Yamal será de la partida ante Inglaterra el próximo domingo en el estadio Metropolitano puesto que sus molestias de la rodilla derecha son leves y remarcó que podría haber jugado, incluso, ante la República Checa este jueves, pero "no merecía la pena asumir ningún riesgo".

De la Fuente, en una entrevista con EFE, explicó que las molestias Lamine Yamal “le impedían estar en las mejores condiciones” y que al primar la salud del futbolista, había margen de darle descanso para que se recuperara al cien por ciento con vistas al encuentro del domingo contra los ingleses, el último de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

PUBLICIDAD

"Era lo que había que hacer. Seguramente él estaba dispuesto a jugar y si hubiéramos tenido una urgencia, habríamos decidido alinearle. Pero no merecía la pena asumir ningún riesgo. Y pensando, obviamente, primero en su salud y luego que queremos que esté en perfectas condiciones para el próximo domingo", argumentó el seleccionador.