Más de 260 arrestos en operación internacional contra tráfico de migrantes en Mediterráneo

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París, 10 nov (EFE).- Una operación internacional centrada en el tráfico de migrantes a través del mar Mediterráneo y la ruta atlántica de África occidental terminó con la detención de 262 personas y 434 nuevas investigaciones abiertas en tan solo cuatro días, informó este martes la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Denominada 'Communis Maris', la operación se desarrolló entre el 5 y el 8 de octubre pasados bajo el liderazgo de Interpol, que identificó a 41 grupos de crimen organizado y 109 posibles víctimas de tráfico de seres humanos, al tiempo que detectó un total de 1.715 migrantes irregulares.

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La operación tuvo como objetivo desmantelar redes de crimen organizado, identificar a los traficantes, rescatar a personas en peligro y llevar a los culpables ante la justicia.

De los 262 sospechosos arrestados, a 221 se les acusa de tráfico de migrantes, a 16 de tráfico de seres humanos y a 25 de otro tipo de crimen, incluida la producción y distribución de documentación fraudulenta.

La iniciativa, que contó con la ayuda de Europol, Frontext, Afripol, la Organización Internacional para las Migraciones y la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, agrupó a fuerzas del orden y dispositivos fronterizos de 16 países: Argelia, Chipre, España, Francia, Gambia, Grecia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal, Senegal, Siria, Túnez y Turquía.

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El director de la Interpol de Delincuencia Organizada y Nuevas Tendencias Delictivas, David Caunter, señaló en un comunicado que el mar Mediterráneo "es una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo".

"Los traficantes explotan poblaciones vulnerables, a menudo sometiéndolas a abuso, extorsión y tráfico, además de poniendo en riesgo la vida de los migrantes en embarcaciones sobrecargadas y no aptas para la navegación", añadió.

Durante la operación, los países involucrados interceptaron varias embarcaciones, sobre todo al sur de Marruecos, donde las autoridades pararon una con 70 futuros migrantes, entre los cuales 30 eran menores de edad y llevaban seis días en el mar.

Otros casos se detectaron igualmente por parte de autoridades en Senegal y Mauritania.

Además, las autoridades también se sirvieron de los servicios de inteligencia y una vigilancia exhaustiva para frenar las embarcaciones antes de su partida como ocurrió en Túnez o en Líbano, con el rescate de 34 posibles víctimas y la detención de tres individuos; Argelia, con seis detenciones y Siria, con siete sospechosos detenidos y 22 migrantes irregulares interceptados.

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Más allá de las rutas marítimas, los equipos reforzaron los controles en aeropuertos con el objetivo de frenar el tráfico de documentación fraudulenta y dinero ilegal que permite a las redes criminales continuar funcionando.

En este ámbito, las autoridades de Chipre, Grecia y Marruecos hicieron múltiples detenciones en sus aeropuertos.

Mientras tanto, en Francia la policía detuvo a seis individuos bajo sospecha de blanqueo de capitales, facilitación de la migración irregular y alojamiento de una persona vulnerable en condiciones incompatibles con la dignidad humana.

La operación 'Communis Maris' también descubrió múltiples enlaces con publicaciones, grupos y cuentas en redes sociales que promueven la migración irregular y los servicios de tráfico de personas.

Los hallazgos obtenidos, junto con las 434 nuevas investigaciones abiertas, esperan servir de base para futuras detenciones en los próximos meses. EFE