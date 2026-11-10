Abascal defiende que el término "cazar inmigrantes" fue "en un contexto de invasión" en Ceuta: "Han roto la convivencia"

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El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha defendido que el término "cazar inmigrantes" utilizado por el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, fue "en un contexto de invasión" en Ceuta.

"Yo quiero decirte que sí, las palabras a veces pueden ser más fuertes, pero eso que se dijo fue en un contexto de invasión de Ceuta. Entraron 100.000 personas en una ciudad de 80.000", ha asegurado Abascal en una entrevista en 'La Revuelta' de TVE, recogida en Europa Press.

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En este sentido, ha explicado que "lo que pasó es que muchos de los invasores que habían entrado fueron a cazar a la gente de Ceuta". "Cazaron a mujeres, asaltaron los negocios y han roto la convivencia y la tranquilidad en Ceuta", ha subrayado.

Precisamente, Abascal ha regalado al presentador del programa, David Broncano, la bandera de Ceuta. "Ya van 100 días de invasión en Ceuta", ha indicado Abascal sobre la entrada masiva de migrantes en julio a la ciudad autónoma.

DEPORTACIONES DE LOS DELINCUENTES EXTRANJEROS

Asimismo, Abascal ha reclamado la deportación de todos los extranjeros que cometan delitos en España, con independencia de su situación legal o ilegal. "No creo que debamos tener delincuentes extranjeros en España. Ya tenemos bastante con los delincuentes nacionales que los hay en las cárceles", ha señalado.

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En el marco de su propuesta migratoria, ha concretado que el programa de su formación se centra en "defender los intereses de los españoles" y, a su vez, los de los inmigrantes que han llegado "pidiendo permiso, están trabajando, contribuyen" y "respetan" la manera de vivir de la sociedad española. Sobre este colectivo, ha remarcado que son "bienvenidos", que les da "las gracias" y que muchos de ellos apoyan y se sienten representados por su partido.

Respecto a la inmigración irregular, el líder de Vox se ha mostrado "absolutamente en contra de legitimar la ilegalidad" y ha defendido la repatriación inmediata de quien acceda ilegalmente a España, rechazando que este colectivo reciba regularizaciones o ayudas sociales.

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Al ser preguntado sobre la posibilidad de que países de origen como Marruecos se nieguen a aceptar la devolución de sus nacionales, Abascal ha abogado por aplicar medidas diplomáticas y económicas severas. Entre ellas, ha planteado la suspensión de acuerdos de colaboración económica, el veto a la entrada de productos comerciales, la ruptura de tratados de amistad o la falta de participación conjunta en eventos como un Mundial de fútbol.

En esta misma línea, el dirigente político ha calificado de "esclavista" la visión de que la inmigración debe llegar para pagar las pensiones o cuidar a los mayores, al tiempo que ha sostenido que prestaciones sociales públicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no deberían concederse a los ciudadanos extranjeros.

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VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, ha abogado por cuestionar y revisar el actual marco legislativo sobre la violencia de género, al considerarlo una norma "ineficaz" y ha reclamado que los violadores no salgan de la prisión.

"Los hombres que agreden a las mujeres merecen, desde nuestro punto de vista, todo el reproche penal y, por supuesto, los violadores, que pensamos que no deben salir de la prisión", ha aseverado.

En este punto, Abascal ha planteado una reflexión sobre la continuidad de la actual normativa: "¿Tú crees que tiene que seguir una ley que realmente no ha conseguido solucionar aquello que quiere combatir? ¿Crees que esa ley debe seguir o tiene que ser discutida y ha de cambiar?".

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Del mismo modo, ha afirmado que "hay hombres que agreden a las mujeres", al mismo tiempo que ha precisado que "la inmensa mayoría de los hombres quieren a las mujeres".

En todo caso, ha aseverado que los hombres que agreden a las mujeres merecen "todo el reproche penal". "Y, por supuesto, los violadores, que pensamos que no deben salir de la prisión", ha agregado.

Preguntado por la ausencia de Vox de los minutos de silencio por las víctimas de violencia de género, Abascal ha expuesto que él apuesta por rezar cuando "una persona muere" y que el minuto de silencio es "una decisión política". Aunque ha dicho que se trata de una acción "respetable", ha criticado que en las pancartas que se utilizan hay "muchas veces" mensajes "ideológicos".

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También ha denunciado que "cualquier cosa es machismo" en la actualidad, cuando "el principal" es "el importado de aquellos que no respetan a las mujeres".

CAMBIO CLIMÁTICO

Al ser cuestionado por el cambio climático, Abascal ha destacado que "el clima cambia de la mañana a la tarde y del día a la noche". El dirigente ha defendido que el debate científico no debe darse por cerrado, al argumentar que "en la ciencia hay discusión porque la ciencia ha avanzado con el tiempo". Además, ha recordado que en el pasado "había quienes decían que la Tierra era plana". "Y ahora sabemos que es redonda", ha matizado.

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Finalmente, ha rechazado las normativas de transición ecológica al cuestionar el impacto económico que generan en los países occidentales. "¿Qué hacemos? ¿Empobrecemos a la gente? ¿Empobrecemos a los españoles, a los europeos, a las sociedades occidentales para que se enriquezcan en China o en India, contaminen mucho más y llenen los mares de plástico?", ha preguntado.