Las emisiones de CO2 de combustibles fósiles caerán un 0,4% en 2026, pero el total aumentará un 1,2%, según estudio

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El informe 'Global Carbon Budget 2026', publicado este martes, prevé que las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) procedentes de combustibles fósiles disminuyan un 0,4% este año, hasta los 38.200 millones de toneladas, debido a la expansión de la energía solar y eólica y a la caída del consumo de petróleo vinculada al conflicto en Irán. Sin embargo, las emisiones totales de CO2 se incrementarán en un 1,2%, alcanzando los 43.300 millones de toneladas en 2026.

En concreto, el estudio señala que la expansión de la energía solar y eólica y la adopción de vehículos eléctricos están cubriendo dos tercios del incremento de la demanda mundial de energía, que sigue aumentando. Además, prevé que las emisiones derivadas del petróleo disminuyan un 1,9%, un descenso que atribuye a una respuesta a corto plazo a la crisis energética desencadenada por el conflicto en Irán.

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Aun así, los investigadores han advertido de que este descenso no garantiza una reducción sostenida y de que las emisiones totales, incluidas las derivadas del cambio de uso de la tierra, seguirán aumentando. Según sus previsiones, las emisiones totales de CO2 alcanzarán los 43.300 millones de toneladas en 2026, frente a los 42.800 millones del año pasado, con un aumento de las emisiones derivadas del cambio de uso de la tierra, como la deforestación.

Además, han avisado de que el presupuesto de carbono remanente -es decir, la cantidad de CO2 que se puede emitir para limitar el calentamiento a 1,5 °C sobre los niveles preindustriales- es ahora de 150.000 millones de toneladas, lo que equivale a menos de cuatro años de emisiones al ritmo actual. "Dado que el CO2 se sigue acumulando rápidamente en la atmósfera, los peligrosos impactos del cambio climático continúan aumentando", han incidido.

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El informe también ha evaluado los sumideros naturales, es decir, la absorción de CO2 por los ecosistemas terrestres y los océanos. En este sentido, destaca que el sumidero terrestre ha vuelto a sus niveles anteriores tras un grave debilitamiento provocado por el fenómeno de El Niño en 2023-2024. Sin embargo, prevé que el potente fenómeno de El Niño de 2026 tenga un impacto significativo durante el próximo año.

El profesor Pierre Friedlingstein, director de la Oficina del Global Carbon Budget en la Universidad de Exeter y responsable del estudio, ha señalado que la disminución de las emisiones fósiles de CO2 es alentadora, pero ha advertido de que una reducción impulsada en parte por crisis geopolíticas no constituye una solución climática sostenible.

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"La respuesta a largo plazo sigue siendo el rápido despliegue de tecnologías de energía limpia. Aunque las renovables y los vehículos eléctricos están compensando cada vez más el crecimiento de la demanda energética, se necesita una mayor aceleración para que las emisiones globales alcancen su punto máximo y entren en un descenso sostenido", ha recalcado.

LIDERAZGO CHINO EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS

La investigación también refleja que las emisiones fósiles disminuirán en China (0,9%), Estados Unidos (1,3%), la Unión Europea (1,5%), Japón (1%) y el resto del mundo (0,7%), mientras que aumentarán un 4,4% en India. Por combustibles, caerán las emisiones del petróleo (1,9%) y el gas natural (0,3%), pero crecerán las del carbón (0,6%). Las correspondientes a la aviación y al transporte marítimo internacional bajarán un 1% cada una.

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China, responsable del 32% de las emisiones fósiles mundiales, destaca también por su liderazgo en tecnologías limpias: concentra la mitad de las emisiones globales evitadas mediante renovables y vehículos eléctricos y registra la mayor absorción de carbono por reforestación y forestación.

En la elaboración del estudio han participado la Universidad de Exeter, la Universidad de East Anglia (UEA), el Centro CICERO para la Investigación Climática Internacional, la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich (LMU), el Instituto Alfred Wegener y más de 90 instituciones de todo el mundo.

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