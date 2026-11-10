Madríkina, encuentro experimental de cultura visual en España, llega el 13 y 14 de noviembre a Madrid

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Madríkina, encuentro experiencial de cultura visual en España, celebrará su primera edición los próximos 13 y 14 de noviembre en La Nave de Madrid, según han informado los organizadores.

El evento reunirá a más de 40 marcas del sector, entre ellas Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, OM System y Sigma, junto a distribuidores y empresas especializadas como Fotografiarte, Fotocasión, Fotima, Reflecta y Robisa. A ellas se suma Vivo.

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La programación cuenta con más de 40 actividades abiertas y gratuitas, entre keynotes, masterclasses, talleres creativos, shootings y encuentros profesionales, desarrollados en salas equipadas, algunas con capacidad para 100 asistentes.

La agenda reunirá a nombres como Antonio Garci, Joan Vendrell, Alexandra Surkova, Pablo Gil o Mara Saiz, junto a una nueva generación de creadores como Sharon López, Elena Ventura, Elisa Waves, Soy Pixel, Giulia Woergartner o Lua Filmmaker, representantes de los nuevos lenguajes de la imagen y la creación digital.

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La inteligencia artificial (IA) tendrá también un papel protagonista con Anas Andaloussi, fundador de UDIA, quien ofrecerá el sábado 14 de noviembre una masterclass sobre IA y fotografía en el gran auditorio de La Nave.

Madríkina contará con exposiciones de Borja Iglesias, Alexandra Surkova y Sara Sálamo, sets fotográficos abiertos, talleres de fotografía en movimiento, photowalks, una sala de revelado analógico liderada por Sales de Plata así como una zona de vuelo de drones.

La cultura urbana también estará presente con un skate park, activaciones junto a marcas como Red Bull y WeRoad, música, sesiones de DJ, fotomatones, podcast en directo y food trucks.

Asimismo, cuenta con Education Partner como RGB o CEI y con colaboradores como Universidad Europea y Universidad Francisco de Vitoria.

El auditorio de La Nave acogerá el Congreso Foro de Fotógrafos (FDF) dedicado a la fotografía social y de bodas. El encuentro reunirá a referentes nacionales e internacionales como Jerry Ghionis, Cole Roberts, Serafín Castillo, Rosa Garrido e Iñaki Lungarán, entre otros, con nueve conferencias especializadas. Este congreso contará con inscripción de pago independiente de la programación gratuita de Madríkina.

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