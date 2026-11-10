Los destinos secundarios en España reducen la brecha con las principales ciudades en el mercado urbano

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Barcelona, San Sebastián y Palma de Mallorca lideran el rendimiento del mercado hotelero urbano en España en términos de ingresos por habitación disponible (RevPAR), apoyado por una sólida demanda internacional, una mayor oferta de categorías superiores y elevados niveles de tarifa diaria (ADR), mientras que los destinos secundarios emergentes, como Alicante, están reduciendo la brecha gracias a tasas de crecimiento más elevada.

Así se desprende del último informe de Christie & Co, que analiza los 17 principales destinos urbanos de España, incluyendo el periodo entre enero y agosto de 2026, y destaca que la mayoría de los destinos españoles están reduciendo gradualmente su dependencia de la demanda estacional, desplazando las pernoctaciones hacia la temporada baja.

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Por destinos y RevPAR, Barcelona lideró el mercado con 151,6 euros, seguido de los ya mencionados San Sebastián (147 euros) y Palma de Mallorca (132,3 euros), además de Madrid (120,3 euros) y Málaga (120,8 euros).

Por otro lado, Alicante ya superó el umbral de los 100 euros y Cádiz se aproximó a los 90 euros, reflejando una demanda urbana cada vez más diversificada y una creciente capacidad de generar valor a través de las tarifas, según el estudio.

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Además, A Coruña (+21,3%), Valencia (+14,9%) y Zaragoza (+13,6%) registraron el mayor crecimiento de RevPAR del acumulado a agosto con respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto a la demanda, desde la consultora ha destacado que la amplitud reduce la dependencia de mercados concretos y confirma el atractivo global de España tanto en Europa como en larga distancia. Así, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Italia son los principales mercados emisores, mientras un 28,9% de la demanda procede de una base muy diversificada de otros países.

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Entre enero a agosto, los destinos de ocio registraron las estancias medias más largas: Palma de Mallorca alcanzó 3,6 noches y Alicante, 2,7. Córdoba, Zaragoza, Santiago y Salamanca se situaron en 1,6 y 1,7 noches.

Otra aspecto destacado por el análisis es la mejora en la desestacionalización global de los destinos, ya que numerosos destinos urbanos registraron un mayor crecimiento en invierno que durante el pico estival y mantuvieron una demanda estable en los meses intermedios.

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La mejora de la conectividad, unas condiciones climáticas favorables durante más meses y la creciente popularidad del turismo cultural, de ocio y de escapadas urbanas amplían la demanda más allá de la temporada veraniega tradicional.