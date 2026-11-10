La ONU denuncia el "alarmante" aumento de los ataques contra la libertad de prensa en Egipto

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El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, ha denunciado este martes el "alarmante" aumento de los ataques contra la libertad de prensa en Egipto y ha arremetido contra actos de "persecución, hostigamiento y señalamiento contra periodistas independientes" que trabajan en el país.

"Esta alarmante situación debe cesar de inmediato; los periodistas deben poder llevar a cabo su labor esencial sin sufrir intimidaciones ni represalias", ha afirmado en un comunicado Al Kheetan, que ha indicado que seis periodistas que conforman la totalidad de la redacción del sitio web de verificación de datos Matsadash permanecen actualmente detenidos.

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Estos son: Mohamed Ashraf Abú Emeira, Abdallá Qadri, Islam Barakat, Omar Helal, Mohamed Mahmud y Mohamed Adel. Sus abogados han denunciado que han sido sometidos a torturas y otras formas de maltrato, además de ser obligados a grabar confesiones falsas, tal y como recoge el texto.

Lina Attalá, redactora jefe del medio de comunicación digital independiente Mada Masr, también "se enfrenta a un hostigamiento judicial constante relacionado con su labor periodística", ha lamentado Al Kheetan, que ha afirmado que el mes pasado un tribunal egipcio la condenó por gestionar un sitio web sin la debida licencia.

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Attalá fue detenida y posteriormente puesta en libertad tras el pago de una multa. El tribunal ordenó, además, el cierre del sitio web. Sin embargo, esta semana tiene que comparecer en una nueva audiencia por otro caso que se remonta a 2024, lo que, según ha sostenido, suscita "renovadas preocupaciones sobre el debido proceso y las garantías de un juicio justo, incluyendo los obstáculos para presentar recursos de apelación".

"Instamos a Egipto a poner fin a cualquier forma de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación, así como a respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a la información. Las autoridades deben liberar a todos los reporteros de Matsadash y retirar los cargos derivados de su legítima labor periodística", ha insistido.

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En este sentido, ha subrayado que "hasta que sean puestos en libertad, deben tener acceso confidencial a sus abogados, contacto con sus familias, atención médica adecuada, incluido el acceso a medicamentos, y la garantía de unas condiciones de detención dignas. Todas las denuncias de tortura, maltrato o confesiones forzadas deben ser investigadas de inmediato, y los responsables deben rendir cuentas", ha detallado, antes de

"Las medidas adoptadas para impedir la labor de Matsadash y Mada Masr deben ser revocadas. El pueblo egipcio tiene derecho a leer y conocer las opiniones expresadas a través de estos espacios sobre asuntos de legítimo interés público", ha zanjado.

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