Kushner confía en creación de nuevo sistema de seguridad que garantice la paz en Europa

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Moscú, 10 nov (EFE).- El emisario de la Casa Blanca, Jared Kushner, abogó este martes en Abu Dabi por la creación de un nuevo sistema de seguridad en Europa que garantice la paz en el continente "durante decenas, sino cientos de años".

"Necesitamos un nuevo sistema que garantice la paz durante decenas, sino cientos de años (...) Esperemos que ésta sea la última guerra", dijo Kushner al comienzo de las negociaciones tripartitas sobre Ucrania, citado por las agencias rusas.

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Subrayó que en Abu Dabi no sólo hay que abordar "cómo poner fin a la guerra y ofrecer ayuda humanitaria", sino también las relaciones en el ámbito de la seguridad entre Europa, Rusia y Ucrania.

"Hemos mantenido conversaciones con ambas partes. Creo que hemos logrado, efectivamente, detectar y reducir las diferencias (...), tenemos buenas ideas sobre cómo superarlas", apuntó y alabó el "coraje" de todas las partes por acudir a la ciudad emiratí.

Además, recordó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está empeñado en lograr la paz, ya que considera que "la guerra dura ya demasiado".

"Creo que los próximos dos días serán muy productivos", señaló y destacó que los contactos mantenidos en los últimos meses por EE.UU. con los presidentes ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelenski, habían sido "positivos".

En vísperas de las negociaciones, Kushner aseguró que la OTAN seguirá siendo la piedra angular de la seguridad en Europa y también defendió la integridad territorial de los países y su derecho a elegir las alianzas a las que desean pertenecer.

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El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, saludó la decisión de EE.UU. como mediador de centrar las negociaciones en las garantías de seguridad para ambos bandos al término del conflicto.

"Sin hacernos ilusiones, enseñamos la experiencia, esperamos que esta vez la Administración de Estados Unidos esté decidida a continuar este diálogo enfocado a lograr un equilibrio honesto de intereses que no afecte la seguridad de nadie", dijo este martes en Moscú.

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Lavrov recordó que Rusia tiene su propio "documento con postulados al respecto", en referencia al ultimátum presentado a Occidente a fines de 2021, en vísperas del inicio de la guerra, cuando Moscú exigió a la OTAN retirarse de Europa del Este y amenazó con "medidas de carácter técnico militar" en caso contrario.

Antes del comienzo de las negociaciones tripartitas, el equipo negociador ucraniano se reunió para coordinar posturas con los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea, según explicó en su cuenta de Telegram el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov.

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Europeos y ucranianos se oponen a premiar al agresor, Rusia, que rechaza el ingreso del país vecino en la OTAN, durante las negociaciones de una nueva arquitectura de seguridad para el continente.EFE