Franchi, creador del Golden Boy: "Lamine ha dicho que Cubarsí lo merece más que él mismo"

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Sassuolo, 10 nov (EFE).- Hasta Lamine Yamal reconoce que Pau Cubarsí es justo merecedor del 'Golden Boy' al mejor futbolista europeo menor de 21 años, según revela en una entrevista con la Agencia EFE el fundador del galardón, Massimo Franchi. Una unanimidad que se refleja en los 475 puntos de los 500 posibles que recibió el defensa español.

Ataviado de negro y verde, en un claro guiño a los colores que viste el Sassuolo, equipo de la Serie A que cedió sus instalaciones para la rueda de prensa de anuncio de los ganadores, el pionero del prestigioso galardón coincide con lo que todos piensan: "Cubarsí lo ha merecido".

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Yamal lo confirma, como ya hizo en su momento al recibir el trofeo Kopa en Londres. "Lamine ha dicho que lo merece más que él mismo", confiesa Franchi, al recordar que el jugador blaugrana, igualmente, no podía ganarlo al haberlo conquistado ya en 2024.

La elección del central de 19 años azulgrana, campeón del mundo con la selección española, se produjo en un proceso en el que participan representantes de 26 países europeos, con un sistema de puntuación que concede diez puntos al primer clasificado, siete al segundo, cinco al tercero, tres al cuarto y uno al quinto.

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De los 50 periodistas de las principales cabeceras europeas que votan, entre ellos cinco de España, 43 lo pusieron en primer lugar, cinco en segunda posición y solo dos lo colocaron completando el podio. Todos votaron a Cubarsí en su top-3 y de 500 puntos en total, obtuvo 475, lo que supone un apabullante 95 %.

"Es enorme. Es casi una totalidad absoluta", valora el periodista de Tuttosport, periódico que otorga el premio, y subraya que fue una votación "plebiscitaria".

El siguiente escalón, para Franchi, sería el Balón de Oro, el gran reconocimiento individual del fútbol mundial. Según él, los jugadores que conquistan el 'Golden Boy' están llamados a competir por los premios de mayor prestigio, una trayectoria que, a su juicio, también puede seguir Cubarsí.

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"Todos son jugadores que lo merecen. Cubarsí el próximo año puede luchar por el Balón de Oro. La única cosa es que es defensor, y siempre es difícil para un defensa ganar, porque a los periodistas les gusta más votar a los delanteros que marcan goles o a los 'fantasistas' (término italiano para designar a los jugadores creativos)".

A sus 19 años, el central del Barcelona despierta comparaciones con algunos de los grandes defensas de la historia reciente. Gerard Piqué o Sergio Ramos son algunos de ellos. Aunque para Franchi, con quien ve similitudes es con Fabio Cannavaro.

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"El último capitán de Italia que, hace justo 20 años, levantó la Copa del Mundo en Berlín", recalca sobre el ganador del Balón de Oro en 2006.

El defensa español se ha convertido, además, en el quinto futbolista del Barcelona que consigue el galardón, después de Leo Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) y Yamal (2024).

Una sucesión de nombres que Franchi interpreta como un reconocimiento al trabajo de formación de La Masia y que explica también el premio 'Golden Boy' como mejor presidente a Joan Laporta.

"Un dominio absoluto del Barça, bien merecido, por La Masia y por el gran presidente", apostilla Franchi. Manchester United y Borussia Dortmund, los siguientes clubes con mayor representación, cuentan con tres vencedores cada uno.

El premio también presta atención al crecimiento del fútbol femenino, que Franchi considera que está dando "pasos de gigante". La sueca Felicia Schröder, del Real Madrid, se proclamó ganadora del 'Golden Girl'.

En este caso, la elección no corresponde a los 50 periodistas que votan el 'Golden Boy', sino a un jurado de especialistas y antiguos futbolistas.

Entre ellos figura Alessandro Costacurta, exjugador del Milan y de la selección italiana y uno de los grandes defensores de la historia del 'calcio', al que Franchi define como un apasionado del fútbol femenino y una de las voces más implicadas en su desarrollo.

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"Él está muy enfocado en el fútbol femenino y siempre dice: 'No, yo votaría esto'. Tanto él como otros grandes jugadores, como Pavel Nedvěd o Rui Costa aceptan dejarse guiar por una persona tan apasionada por el fútbol femenino", explica Franchi.

El 'Golden Boy' y 'Golden Girl' mantiene vivo el espíritu de un premio que, desde hace 24 ediciones, apuesta por adelantarse al futuro del fútbol y reconocer a los talentos que están llamados a dejar huella.

Carlos Expósito