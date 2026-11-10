Muere un adolescente palestino tiroteado por el Ejército de Israel en una operación en Cisjordania

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Un adolescente palestino de catorce años ha muerto tras ser tiroteado por el Ejército de Israel durante una nueva operación lanzada en la ciudad cisjordana de Burqa, situada en los alrededores de Nablús (norte), según han denunciado las autoridades palestinas, tras lo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado que sus militares abrieron fuego contra "terroristas" que "planeaban lanzar piedras" contra vehículos en la zona.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha señalado que el fallecido, identificado como Mutaz Iyad Daqlas, ha muerto tras ser "tiroteado por las fuerzas de ocupación", mientras que la agencia palestina de noticias WAFA ha señalado que el padre de la víctima, Iyad Daqlas, ha sido detenido junto a una segunda persona.

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El Ejército israelí ha subrayado en un comunicado publicado en redes sociales que el incidente ha tenido lugar durante "una actividad operativa" de sus tropas "para evitar el lanzamiento de piedras a incidentes terroristas" en los alrededores de Burqa.

Así, ha manifestado que sus fuerzas "identificaron a varios terroristas que pretendían lanzar piedras hacia una autopista por la que circulan vehículos israelíes", motivo por el que abrieron fuego contra los sospechosos. Según WAFA, dos palestinos e 17 y 19 años han resultado heridos de bala.

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La operación ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.