Kiko Rivera, tajante tras comprarse el chalet en el que vivía de alquiler por más de 500.000 euros

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Kiko Rivera está atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida. Feliz tras haberse reconciliado con su madre, Isabel Pantoja, después de seis años de relación; enamoradísimo de Lola García, a la que llama 'mi mujer' a pesar de que no han pasado por el altar; volcado en sus tres hijos -Francisco (14), en común con Jessica Bueno, y Ana (10) y Carlota (8), con Irene Rosales-; e inmerso en la promoción de su primer disco después de 15 años de carrera musical, el dj ha decidido dar un importante paso al frente y se ha comprado la casa en la que residía de alquiler desde que puso fin a su matrimonio con la madre de sus niñas en agosto de 2025.

Una vivienda situada en una exclusiva urbanización privada a las afueras de Sevilla, en Bollullos de la Mitación, que cuenta con 380 metros cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, 3 cuartos de baño, vestidor, y un amplio salón cocina entre otras estancias, además de un jardín de cerca de 800 metros cuadrados con piscina y zona de barbacoa, que habría adquirido por una cantidad superior a los 500.000 euros.

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Tal y como ha revelado la revista Lecturas, para afrontar el pago Kiko habría aportado un 20% del montante en sus ahorros, y ha solicitado una hipoteca por un importe de 376.000 euros, que supondría un pago mensual de 1.615 euros durante 30 años.

Una información que parece que al hijo de Isabel Pantoja no le ha hecho gracia que se haya hecho pública, ya que en su reaparición ante las cámaras de Europa Press se ha mostrado rotundo y visiblemente molesto con las preguntas sobre su nueva propiedad: "Bueno, eso es algo que a la gente no le debe de importar. Lo que yo haga con mi vida mía es, así que la gente debería meterse en sus cosas" ha sentenciado cortante, dejando en el aire qué hay de cierto en las cantidades que se han dado.

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Tras revelar que se encuentra fenomenal tres meses después de sufrir su segundo ictus -"estoy para comerme" ha bromeado- Kiko no ha querido sin embargo desvelar si ha felicitado a su hermana Isa Pantoja en su 31 cumpleaños este domingo 8 de noviembre, ni tampoco comentar qué le ha parecido la cariñosa felicitación que el ex de Jessica Bueno, Jota Peleteiro, ha dedicado a su hijo Francisco en su 14 cumpleaños el pasado 6 de noviembre.