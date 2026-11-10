Infografías del martes 10 de noviembre de 2026

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PARAGUAY CRISIS - La intervención de Ueno bank por problemas de solvencia desató una crisis financiera y política en Paraguay que derivó en la destitución de Santiago Peña. El Estado ha devuelto los ahorros al 93,1 % de los clientes con garantía, mientras persiste la incertidumbre sobre unos 810 millones de dólares en fondos públicos.

EEUU INFLACIÓN - El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos mostró un incremento del 0,4 % en octubre con respecto al mes anterior, lo que incluye una subida destacada del precio de la gasolina del 1 % con respecto a septiembre, según el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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