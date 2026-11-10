Gobierno de EEUU cuestiona la actuación El Salvador contra pandillas en Haití, según Axios

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Washington, 10 nov (EFE).- Estados Unidos expresó en los últimos días desavenencias con El Salvador por las actuaciones del presidente, Nayib Bukele, contra pandillas en Haití y la colaboración que mantienen ambos países en este ámbito, según una información revelada por el medio estadounidense 'Axios'.

De acuerdo a este medio, las tensiones entre el Departamento de Estado de EE.UU., liderado por Marco Rubio, y El Salvador, comenzaron tras un ataque el pasado 31 de octubre perpetrado por una de estas bandas contra un convoy salvadoreño de cinco vehículos blindados en las inmediaciones de la Embajada norteamericana en Haití.

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El primer reproche llegó por parte del encargado de Negocios estadounidense en Haití, David Howell, quien se quejó en un mensaje de texto al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, de que El Salvador no estaba "coordinando" con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión policial y militar multinacional respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Haití.

"Tuvieron al menos tres bajas. No tienen un plan médico. Casi matan a soldados de las GSF, según tengo entendido", asegura Axios que escribió el diplomático, en un mensaje que también refleja la petición para que el primer ministro le pidiera al Ministerio de Defensa de El Salvador detener las operaciones "lo antes posible" hasta que garantizar la coordinación entre los diferentes actores.

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Estados Unidos también detectó disparos de armas ligeras efectuados por militares salvadoreños que alcanzaron las instalaciones de la Embajada y estuvieron cerca de herir a personal estadounidense.

La participación de El Salvador en Haití se intensificó después de que cuatro técnicos de aviación de eses país, que apoyaban labores de evacuación médica fueran capturados el 18 de octubre por bandas criminales.

Los grupos armados no atendieron las solicitudes del presidente Bukele para que liberaran a sus hombres o entregaran los cuerpos, lo que provocó el envío de unidades de fuerzas salvadoreñas especiales a territorio haitiano.

El 3 de noviembre, Bukele informó en la red social X que helicópteros de ataque salvadoreños habían repelido una ofensiva de pandillas contra soldados de la GSF procedentes de Chad. EFE