El presidente del Bundesbank considera "bastante obvio" un aumento de tipos en diciembre

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El presidente del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Joachim Nagel, considera que existen argumentos de peso para subir los tipos de interés el próximo mes de diciembre para controlar la inflación.

"Parece bastante obvio que debemos hacer algo más allá de lo que ya hemos hecho", ha comentado Nagel en una entrevista con BloombergTV, donde ha calificado la subida de los precios en la región como "demasiado elevada", añadiendo que la decisión de la institución se guiará por las nuevas previsiones, que alcanzarán hasta 2029.

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"Con estas nuevas cifras, tendremos mayor claridad", ha defendido el banquero central alemán, para quien la política monetaria actual del BCE se encuentra "en el límite superior de la neutralidad" y, si los datos de inflación son muy superiores al objetivo de la entidad, habría que adoptar medidas restrictivas.

En su rueda de prensa del pasado 29 de octubre, tras la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de mantener sin cambios los tipos de interés, la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, ya indicó que, "a menos que haya un acontecimiento importante, la dirección que tomaremos es bastante clara para todos", dejando entrever la disposición del banco central a subir tipos en su última reunión de 2026.

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De confirmarse una subida de un cuarto de punto en diciembre, la tasa de interés de referencia, aplicada a la facilidad de depósito, subiría al 2,75%, acumulando tres alzas desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo.

Este martes, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, ha expresado su respaldo a una subida de tipos por parte del banco central estadounidense en diciembre, añadiendo que podría considerar un aumento de medio punto si la inflación no ofrece muestras de moderación.

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