El papa León XIV bendice a la ciudad argentina de Córdoba desde el balcón del Arzobispado

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Córdoba (Argentina).- El papa León XIV bendijo este martes desde el balcón del Arzobispado a los habitantes de la ciudad argentina de Córdoba e interpeló a los jóvenes, en uno de los actos más esperados de su visita a este país, ya que salió en el mismo lugar que lo hizo Juan Pablo II en su última visita a esta ciudad, en 1987.

"En este día de fiesta demos gracias a Dios por el don de la fe, por el don de poder compartir así ¡Miren cuantos han venido a las calles! Gracias por acogerme, gracias por este saludo", expresó el pontífice visiblemente asombrado por las miles y miles de personas que le dieron la bienvenida en esta ciudad, al igual que ocurrió en la víspera en Buenos Aires.

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Añadió: "Pero sobre todo demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes", dijo.

A continuación preguntó, ¿Dónde están los jóvenes?", y la muchedumbre respondió al unísono: "Aquí".

"Cuando estamos unidos podemos lograr todo. Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente. Sigan viviendo su fe. Dios bendiga toda Córdoba", concluyó para después dar la bendición con la señal de la cruz.

El pontífice llegó al Arzobispado de Córdoba en el papamóvil, vitoreado por miles de personas a su paso, tras presidir una misa sobre la pista de la Fábrica de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en las afueras de esta ciudad argentina, a la que asistieron, según los organizadores, unas 650.000 personas.

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Tras saludar en el balcón del Arzobispado, León XIV se ha reunido con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas de la Iglesia en esta ciudad.

Por la tarde, regresará a Buenos Aires para asistir a una vigilia con los jóvenes. EFE

(foto) (vídeo)