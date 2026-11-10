Colocada en Washington una estatua satírica de Trump sobre su diagnóstico médico para no combatir en Vietnam

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Una nueva estatua satírica sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido colocada en la Explanada Nacional de Washington a pocos días de la celebración del Día del Veterano, en referencia al diagnóstico médico que le permitió no ser reclutado para combatir en la Guerra de Vietnam.

La estatua, llamada 'Soldado de a pie', ha sido colocada cerca del Jardín de Esculturas de la Galería Nacional de Arte y muestra a Trump en un pedestal de granito y frotándose un pie, dado que evitó su reclutamiento con un diagnóstico de espolones óseos tras postergar su servicio militar en cuatro ocasiones por sus estudios universitarios, según informó el diario 'The New York Times' en 2018.

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La obra cuenta además con una placa colocada en el pedestal. "Honramos el servicio y el sacrificio de nuestro comandante en jefe, Donald J. Trump. Es un soldado de espíritu, que marchó hacia la primera línea... para eludir el servicio militar, armado con un diagnóstico perfecto de espolones óseos", señala.

"Saludamos a un líder que sabe que no puedes deletrear la palabra 'sacrificio' sin I (yo, en inglés), y a un guerrero que nos recuerda que, a veces, cuando te llaman a ponerte en pie, lo mejor es simplemente sentarse y descansar los pies", agrega el texto. Además, la obra cuenta con la presencia de un actor disfrazado de dedo del pie.

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El grupo artístico The Secret Handsake --dedicado al arte de guerrilla-- ha afirmado estar detrás de la iniciativa, después de colocar en octubre de 2025 frente al Capitolio una estatua de bronce en la que aparecía Trump dándose la mano con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Dicha obra, titulada 'Mejores amigos para siempre', muestra a ambos multimillonarios con las piernas levantadas y sus manos en el aire, e incluye además una placa que dice: "En honor al mes de la amistad, celebramos el largo vínculo entre el presidente Donald J. Trump y su mejor amigo Jeffrey Epstein".

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Asimismo, The Secret Handsake lanzó en julio un videojuego basado en la decisión de Trump de lanzar en febrero una ofensiva militar junto a Israel contra Irán, al tiempo que construyó un trofeo por 'participar en la guerra en Irán' que fue colocado en la Explanada Nacional de Washington y que posteriormente fue trasladado a Nueva York y Mineápolis.