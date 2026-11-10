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Buen Fin 2026: el consumo digital acelera el uso de tarjetas y Broxel lleva el gasto de fin de año al comercio digital

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre de 2026

Entre hogares cautelosos y compras cada vez más digitales, las tarjetas se convierten en los rieles por los que circula el consumo de fin de año.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Buen Fin llega a su edición número 16 con una paradoja: los comercios esperan ventas más moderadas, pero el dinero se mueve cada vez más por canales digitales. El programa se celebrará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, e incluirá lunes 16, día feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Es, además, la primera edición con la Ley de Economía Digital en vigor, que impulsa el pago con tarjeta, transferencia y código QR.

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El punto de partida es exigente. En 2025 participaron más de 215 mil negocios y la derrama económica superó los 219 mil millones de pesos. Para 2026, la Concanaco Servytur prevé 235 mil millones de pesos, un alza de 7.3%, muy por debajo del 26.1% del año pasado. La cautela financiera de las familias también se refleja en lo local: la Cámara de Comercio de Guadalajara prevé un alza de apenas 4%, frente al 16% de la edición anterior.

El comprador híbrido

El cambio de fondo está en el hábito. Según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) , 62% de los consumidores planea combinar compras en internet y en tienda, 25% comprará solo en línea y 13% únicamente en establecimientos físicos. En Guadalajara, el gremio comercial espera que cerca de 35% de las compras sean en línea, frente al 32% del año pasado.

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Esa migración tiene una consecuencia directa para el sistema de pagos: en el comercio electrónico y en las tiendas que ya aceptan pagos digitales la tarjeta de débito, crédito y prepago pasa de ser una opción a ser el requisito. A ello se suma el financiamiento. Los comercios intensificarán las ofertas y los esquemas de financiamiento para estimular la derrama. Los meses sin intereses y los pagos diferidos, de hecho, funcionan como el mecanismo que sostiene las compras de ticket alto en un entorno de consumo prudente.

Broxel: tarjetas y dispersión con trazabilidad, control y servicio

En ese terreno compiten bancos tradicionales y plataformas financieras digitales. Entre ellas destaca Broxel, empresa mexicana de infraestructura financiera digital y medios de pago, que opera tanto en el segmento corporativo como en el de beneficios para empleados. Su relevancia en esta temporada es estructural: los adelantos de aguinaldo, los bonos y los incentivos laborales alimentan una parte importante del gasto del Buen Fin, y los esquemas de dispersión y tarjetas prepagadas de Broxel hacen que esos recursos lleguen al comercio formal de forma trazable y con control para empresas y usuarios. Desde la app, cada tarjetahabiente consulta sus movimientos al instante y bloquea su tarjeta ante un cargo no reconocido, una protección clave en una temporada de alto riesgo de fraude.

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El fenómeno también favorece la inclusión financiera. Cada compra con tarjeta deja huella transaccional, un insumo clave para la bancarización y el acceso a crédito formal, uno de los pendientes históricos de la economía mexicana. Gastar con una tarjeta prepagada, además, ayuda a comprar dentro del presupuesto y a cuidar el bolsillo.

Lo que viene

Los riesgos son claros: sobreendeudamiento, fraude en comercio electrónico y una competencia desigual para las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que el programa busca dar un impulso especial este año. Pero la tendencia es difícil de revertir. Si el Buen Fin 2026 no rompe récords en volumen, probablemente lo hará en una métrica menos visible: la proporción de pesos que viajan por rieles digitales.

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FUENTE Broxel