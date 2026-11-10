Belén Rodríguez, sin pelos en la lengua ante la sonada ausencia de Alejandra Rubio en la fiesta de Carmen Borrego

Íntima amiga de Carmen Borrego desde hace más de tres décadas aunque su relación ha pasado por diferentes altibajos, Belén Rodríguez no podía faltar a la multitudinaria fiesta con la que la hija de María Teresa Campos ha celebrado por todo lo alto este lunes 9 de noviembre su 60 cumpleaños. Y, con la sinceridad que la caraceriza, no ha dudado en desmarcarse de la polémica surgida tras la llamativa ausencia de Alejandra Rubio en una noche tan especial para su tía: "Bueno, pues normal. Tiene una niña pequeña ¿no? Pues normal" ha sentenciado.
Sin filtros, la popular tertuliana televisiva ha mostrado su sorpresa porque se estuviese hablando de que la hija de Terelu Campos no hubiese ido a la celebración. "¿Pero lo más comentado por quién? ¿Que lo vamos a comentar en la fiesta? Yo es que no pensaba en ningún momento que viniera. No, pero no por nada, porque tiene dos niños pequeños" ha expresado rotunda, reconociendo sin embargo que la 'excusa' de que no tenía quién se quedase con sus pequeños le parece "una tontería". "Habrá más gente que se pueda quedar con los niños, yo es que no lo entiendo muy bien" ha confesado.
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Ante los rumores de que Alejandra habría optado por no ir al cumpleaños para no coincidir con su primo José María Almoguera, Belén ha opinado que "yo es que no hilo tan fino. José María ha venido. No tengo ni idea. Yo me imaginaba que Alejandra no iba a venir porque tenía dos niños pequeños, pero eso de 'o yo o Terelu, estas cosas no las entiendo muy bien. Es que no sé lo que quiere decir. Que no es que yo quiera plantear ningún problema. Es que no lo entiendo, francamente".
Además, la colaboradora también se ha mojado sobre la ausencia de Belén Esteban, a la que Carmen no ha invitado a su fiesta porque como ha dejado claro "realmente se han visto en mis cumpleaños, pero yo nunca he visto que Carmen invite a Belén a un cumpleaños o Belén a Carmen, que no son amigas". "Sé que Carmen ha felicitado a Belén porque me lo ha dicho Belén esta mañana. Que la ha felicitado, sí. Sí, sí. Pero sé también que Belén no iba a celebrar el cumpleaños. Bueno, que lo ha celebrado con Miguel, pero no lo iba a celebrar por todo lo alto porque además para ella celebrar el cumpleaños es que se cabreen unos, se cabreen otros, que no invitan, que no sé qué. Y ha hecho lo mejor. En mi cumpleaños invité a todo el mundo, independientemente de que se cabrearan, que me daban, ¿verdad? Sí, pues ya está" ha zanjado.
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