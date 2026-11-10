Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 10 nov (16.00 GMT)

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Madrid, 10 nov (EFE).-

Córdoba (Argentina).- El papa León XIV congregó este martes a 650.000 fieles en la misa que celebró en la pista de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, informó el Vaticano citando a fuentes de los organizadores.

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(foto)(vídeo)(informe a cámara)

Hamburgo (Alemania).- Agentes de Policía inspeccionan la zona donde se ha registrado un tiroteo cerca de la Filarmónica del Elba en Hamburgo en el que ha muerto una persona y dos han resultado heridas, según las primeras informaciones.

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Bangkok.- El Banco de Tailandia elevó su proyección de crecimiento del PIB (producto interno bruto) al 2,4 por ciento para 2026 y al 2,1 por ciento para 2027, impulsada por la inversión privada y un mayor dinamismo en las exportaciones de tecnología.

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Madrid.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aprovechó su viaje a Madrid para asistir de forma extraordinaria a la Comisión Interministerial de Inmigración para entrevistarse con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck.

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Bruselas.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló este martes en Bruselas que el continente africano es "un desafío para toda Europa" debido a "la brecha de renta" y otros factores ante la llegada el pasado fin de semana a las Islas Canarias de más de mil migrantes en embarcaciones precarias.

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Estambul (Turquía).- Decenas de turcos llevaron a cabo este martes un minuto de silencio en Estambul con motivo del aniversario del fallecimiento de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República de Turquía, en una jornada en la que las sirenas y el paralizado del tráfico recordaron el momento exacto de su muerte el 10 de noviembre de 1938.

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El Pinar (El Hierro, España).- Un joven sin identificar que falleció a bordo de un cayuco rescatado por Salvamento Marítimo hace cinco días con 280 tripulantes a unas 30 millas de El Hierro ha sido enterrado este martes en el cementerio municipal de El Pinar.

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Ginebra.- Estados Unidos plantó por segunda vez al Consejo de Derechos Humanos en la sesión en que debía examinarse la situación de las libertades fundamentales en el país, un año después de su primera ausencia, ante lo cual este órgano especializado de la ONU adoptó un texto en el que criticó la "falta continuada de cooperación" de la delegación estadounidense.

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Moscú.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, descartó hoy un alto al fuego en Ucrania, al aludir a las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y EE.UU. que tienen lugar este martes en Abu Dabi.

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Kuala Lumpur.- El ex primer ministro malasio Najib Razak, condenado a prisión por su implicación en el escándalo de corrupción del fondo soberano 1MDB, cumple el resto de su condena bajo arresto domiciliario tras abonar una multa como parte de las condiciones del indulto real.

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Praga (R.Checa).- El presidente checo, Petr Pavel, recibió en el Castillo de Praga a su homólogo húngaro, András Baka, durante su visita a República Checa.

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Delhi.- Altos funcionarios del Gobierno indio inauguraron este martes el primer crucero turístico de Delhi en el río Yamuna, uno de los afluentes más contaminados del país y del mundo, mientras que organizaciones ambientales cuestionaron la viabilidad del proyecto.

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Antalya (Turquía).- El presidente de la cumbre climática COP31, el turco Murat Kurum, destacó este martes el inicio "positivo" de las negociaciones tras aprobarse la agenda de trabajo y reiteró la ambición de lograr acuerdos concretos que aceleren la lucha contra el cambio climático.

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Kandahar (Afganistán).- Agricultores afganos recolectan algodón en la provincia de Kandahar, donde este cultivo ha experimentado una expansión en los últimos años, con un crecimiento anual de la producción cercano al 10 %, según el Departamento de Agricultura, Riego y Ganadería local, que prevé una cosecha de unas 8.600 toneladas métricas en 2.150 hectáreas este año.

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Testur (Túnez).- Agricultores tunecinos han comenzado las labores de cosecha de la granada en la provincia de Béja, en el noroeste del país.

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Las Rozas (Madrid, España).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, asegura que el extremo del Barcelona Lamine Yamal estará disponible ante Inglaterra el próximo domingo en el estadio Metropolitano puesto que sus molestias de la rodilla derecha son leves y remarcó que podría haber jugado, incluso, ante la República Checa este jueves, pero "no merecía la pena asumir ningún riesgo".

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Madrid.- El equipo del Real Madrid ha completado el primer entrenamiento de la semana este martes en Valdebebas (Madrid) durante el parón de selecciones, por lo que muchos jugadores se encuentran con sus selecciones, mientras el resto continúa su preparación de cara al partido contra el Celta que se jugará en el Bernabéu el próximo 21 de noviembre.

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Valencia (España)-. El Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo, que se celebrará en el Circuit Ricardo Tormo del 27 al 29 de noviembre se ha presentado este mediodía en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

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Barcelona (España ).- Nuevo entrenamiento "en familia" de la plantilla del Barça en la Ciudad Deportiva del club, este martes, ya que buena parte de la plantilla de Flick ha puesto rumbo a un nuevo parón de selecciones, ha informado el club por medio de su web.

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Guayaquil.- Ecuador intensificará desde este martes los entrenamientos en la capital ecuatoriana al mando de su técnico argentino Marcelo Gallardo, para los amistosos del próximo viernes ante Costa Rica, en Quito, y contra Bolivia el siguiente martes en Guayaquil, con miras a las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030 y la Copa América 2028.

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Al Arish (Egipto).- El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton realizó este martes una visita al lado egipcio del cruce de Rafah, que separa Egipto con la Franja de Gaza, para dar seguimiento a los esfuerzos humanitarios para mandar ayuda y recibir a heridos del devastado enclave palestino.

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Barcelona (España).- La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí ha restado este martes protagonismo a su inclusión en el once ideal de 2026 elegido por el sindicato internacional de futbolistas FIFPro y ha considerado que otras compañeras también habían hecho méritos suficientes para recibir este reconocimiento.

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Oviedo (España).- Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo, aseguró en su presentación en la sala de prensa del Carlos Tartiere que "llevaba tiempo esperando por un reto como este".

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Herzogenaurach (Alemania).- El futbolista alemán Niclas Füllkrug ha asistido este martes a una rueda de prensa previa al partido entre Alemania y Serbia de la Liga de Naciones de la UEFA que se disputará el próximo 14 de noviembre en Belgrado.

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alm/EFE

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