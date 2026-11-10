Alison dos Santos, Mondo Duplantis y Sabastian Sawe, finalistas a mejor atleta masculino de 2026

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El brasileño Alison dos Santos, el sueco Armand Duplantis y el keniata Sabastian Sawe son los tres finalistas para ganar el reconocimiento de World Athletics al mejor atleta masculino del año 2026.

Dos Santos fue protagonista esta temporada sobre todo por establecer un nuevo récord mundial en los 400 metros vallas con un tiempo de 45.80 y por mantenerse invicto en once carreras, incluida la final de la Liga Diamante.

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Por su parte, Duplantis, ganador del este galardón en 2025, volvió una vez más a mejorar su plusmarca mundial de salto con pértiga y proclamarse campeón de Europa al aire libre y del mundo en pista cubierta.

Finalmente, Sawe destacó en este año 2026 por ser el primer atleta en bajar de las dos horas en un maratón homologable y establecer en Londres un nuevo récord del mundo con un espectacular registro de 1:59:30 para ser el tercero de los candidatos a recibir el premio el próximo 29 de noviembre en Mónaco y tras una votación en la que participaron aficionados, atletas, medios de comunicación y la 'familia' de World Athletics.

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Este trío fue elegido dejando fuera de los nominados finales al británico Josh Kerr, los estadounidenses Ja'Kobe Tharp y Kenneth Bednarek, el botsuano Collen Kebinatshipi, el esrinlanqués Rumesh Tharanga Pathirage, el italiano Andy Díaz y el esloveno Kristjan Ceh.