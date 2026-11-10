Alcanzado un buque cisterna por un proyectil "desconocido" frente a las costas de Omán

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Un buque ha sido alcanzado este martes por un proyectil "desconocido" mientras navegaba en aguas del estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán, según ha informado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El incidente ha tenido lugar cuando la embarcación se encontraba a millas náuticas al noreste de la ciudad omaní de Lima, ha indicado en redes sociales este organismo vinculado a la Armada británica al emitir una alerta de "ataque".

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La UKMTO ha recibido el aviso del capitán del buque, quien "llevará a cabo una evaluación de los daños al amanecer". "La tripulación se encuentra a salvo y no se ha informado de ningún impacto medioambiental", ha agregado.

El centro ha recomendado una vez más a las embarcaciones que naveguen "con precaución y (le) comuniquen cualquier actividad sospechosa, mientras las autoridades investigan el suceso".

Este aviso llega en paralelo a que la Guardia Revolucionaria de Irán haya informado este martes de que dos petroleros en el paso de Ormuz han sufrido explosiones mientras trataban de cruzar el estratégico estrecho sin la autorización de Teherán, en medio de los continuos ataques en esta región.

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