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Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 10 de noviembre

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EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

-- 11.00 horas. Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos. Año 2024 (INE)

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https://www.epdata.es/datos/recogida-residuos-datos-estadisticas/225

-- 11.00 horas. Estadísticas sobre generación de residuos. Año 2024 (INE)

https://www.epdata.es/datos/generacion-residuos-tratamiento-espana-graficos-datos-ine/483

-- El estado de los embalses, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- IPC en Estados Unidos, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660#inflacion

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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