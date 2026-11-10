Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 10 de noviembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
-- 11.00 horas. Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos. Año 2024 (INE)
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https://www.epdata.es/datos/recogida-residuos-datos-estadisticas/225
-- 11.00 horas. Estadísticas sobre generación de residuos. Año 2024 (INE)
https://www.epdata.es/datos/generacion-residuos-tratamiento-espana-graficos-datos-ine/483
-- El estado de los embalses, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- IPC en Estados Unidos, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660#inflacion
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es