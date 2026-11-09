Taiwán detiene a líder de partido minoritario por recibir apoyo de China para elecciones

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Taipéi, 9 nov (EFE).- La Justicia taiwanesa envió a prisión preventiva al fundador y presidente del Partido Comunista Popular de Taiwán, una formación sin representación parlamentaria ni poder local, por presuntamente haber recibido fondos y directrices del Gobierno chino para concurrir a las elecciones locales del 28 de noviembre.

En un comunicado recogido por la agencia de noticias CNA, la Fiscalía del Distrito de Tainan (sur) indicó que el líder del partido, Lin Te-wang, aceptó "instrucciones y financiación" del Partido Comunista de China (PCCh) para optar a la jefatura vecinal de un barrio del distrito de Xinying, en esa ciudad.

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Tras interrogarlo, los fiscales pidieron su detención por la presunta violación de la Ley Antiinfiltración, en vigor desde 2020, y de la Ley Electoral y de Revocación de Mandato, ante el riesgo de que pudiera fugarse o confabularse con otros para destruir pruebas.

El Tribunal del Distrito de Tainan dio luz verde a la medida y le prohibió cualquier contacto con el exterior.

El arresto se produjo en el marco de una investigación conjunta de las fiscalías de Tainan y Hsinchu (noroeste), después de que ambas dependencias recibieran información según la cual "fuerzas externas" habían intentado influir en los comicios de este mes.

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La Fiscalía de Hsinchu también solicitó la detención de Chen Zhen-zhou, miembro del comité central del partido y aspirante a jefe de barrio en esa ciudad, pero el tribunal local lo dejó en libertad bajo una fianza de 50.000 dólares taiwaneses (1.528 dólares estadounidenses) y con la obligación de permanecer en su domicilio registrado.

Creado en 2017, el Partido Comunista Popular de Taiwán aboga por instaurar el socialismo y promover la "unificación" con China, aunque su peso político es marginal.

La investigación se enmarca en los esfuerzos de las autoridades isleñas por contrarrestar la influencia política de Pekín, que considera Taiwán "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

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