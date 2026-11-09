La acampada por la vivienda de Valencia anuncia una "desescalada progresiva" por la campaña navideña

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El colectivo Acampada València ha anunciado este lunes el inicio de un proceso de "desescalada progresiva" del espacio que mantiene ocupado en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad con el objetivo de "facilitar la normalidad" del comercio local ante el próximo inicio de la campaña navideña.

A través de un comunicado emitido por la organización de la protesta, los manifestantes han explicado que la medida contempla la reducción del espacio ocupado, la retirada de las tiendas de campaña que se encuentren vacías y la concentración de la protesta en un ámbito más reducido. Asimismo, han avanzado que activarán un proceso de limpieza y recuperación del espacio público para dejar la plaza "en las mejores condiciones posibles".

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La decisión, según detallan desde el movimiento, fue trasladada este domingo al sector comercial durante una reunión mantenida entre el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Borja Ávila, y representantes de la acampada. "Sin comercio y sin vivienda no hay ciudad. Queremos compatibilizar nuestra reivindicación del derecho a la vivienda con el respeto y el apoyo al comercio local", han expresado.

No obstante, desde la organización han remarcado que esta desescalada voluntaria "no significa abandonar la movilización ni dar por finalizada la acampada", por lo que mantendrán la protesta hasta que las administraciones establezcan una "mesa de negociación real, efectiva y con competencias" para abordar sus demandas en materia de vivienda.

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