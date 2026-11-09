El IPC chino frena en octubre al 0,7 % mientras los precios industriales siguen subiendo

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Shanghái (China), 9 nov (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 0,7 % interanual en octubre, lo que supone una ralentización de 0,2 puntos porcentuales con respecto a la marca anterior (+0,9 %).

La cifra divulgada este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático queda asimismo por debajo de lo esperado por los analistas, que anticipaban una ralentización pero algo más leve, hasta un 0,8 %.

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La institución también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que, por contra, creció un 5,7 % interanual en octubre, superando tanto la marca anterior (+5 %) como la predicción de los expertos, que situaban el repunte en torno a un 5,3 %. EFE

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