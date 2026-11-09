Japón realizó en julio la mayor intervención de compra de yenes en un solo día

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Tokio, 9 nov (EFE).- Las autoridades japonesas llevaron a cabo en julio una intervención récord de compra de yenes en el mercado de divisas en un solo día, según se desprende de los datos desglosados publicados este lunes por el Ministerio de Finanzas de Japón, en medio de los intentos por apuntalar la moneda.

La cartera de Finanzas detalló que la operación récord tuvo lugar el 30 de julio, en una operación que ascendió a los 7,97 billones de yenes (alrededor de 45.000 millones de euros), superando así la marca anterior en un solo día de 6,28 billones de yenes establecido en abril.

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Asimismo, el ministerio desglosó que el 31 de julio realizó una operación de 5,55 billones de yenes (30.000 millones de euros), y el 3 de agosto, de 1,87 billones de yenes (10.000 millones de euros).

La cartera ya había anunciado anteriormente de que las operaciones realizadas durante esos tres días ascendieron a un total de 15,4 billones de yenes (unos 85.000 millones de euros).

Esta operación se realizó de forma coordinada con las autoridades estadounidenses, en la primera acción bilateral de este tipo desde hacía casi tres décadas. El Tesoro de Estados Unidos optó entonces por vender euros de sus reservas internacionales, en vez de dólares estadounidenses, para la compra de yenes.

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En medio de una fuerte volatilidad, la mencionada intervención de Tokio y Washington buscaba frenar la depreciación del yen cuando llegó a rozar las 164 unidades por dólar, su nivel más bajo en 40 años. Tres meses después, la divisa japonesa se cambia en el entorno de las 158 unidades, lejos de las 155 logradas tras la intervención. EFE