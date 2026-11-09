Shakira rompe su silencio tras la preocupación por la salud de su padre y comparte un emotivo mensaje

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Shakira atraviesa unos días complicados en el ámbito familiar. La cantante colombiana ha querido pronunciarse públicamente después de que trascendieran nuevas informaciones sobre el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, de 95 años. Desde Barranquilla, donde se ha desplazado para estar junto a su familia, la artista ha compartido un breve mensaje en sus redes sociales con el que ha agradecido todas las muestras de cariño recibidas.

"Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos", ha escrito en una publicación que ha compartido tanto en Instagram como en X. Unas palabras con las que reconoce el complicado momento que atraviesan, aunque ha preferido no ofrecer detalles sobre la evolución de su progenitor ni confirmar las informaciones sobre un posible nuevo ingreso hospitalario.

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La preocupación por William Mebarak aumentó después de que Shakira fuese vista el pasado 6 de noviembre en Barranquilla acompañando a su padre durante un paseo. En las imágenes difundidas por el medio colombiano Zona Cero, el escritor aparece en silla de ruedas y asistido por tres profesionales sanitarios, mientras la cantante permanece a su lado pendiente de él. Su presencia en la ciudad colombiana había despertado ya numerosas preguntas sobre los motivos de su viaje.

A sus 95 años, el padre de la intérprete de "Waka Waka" ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años. En 2023 fue intervenido por una hidrocefalia y, en 2024, permaneció ingresado por una neumonía. Más recientemente, en mayo de 2026, sufrió un episodio isquémico que también requirió atención médica. Sobre su situación actual, fuentes próximas a la familia han asegurado a La FM que permanece en su domicilio, donde continúa recibiendo sus tratamientos habituales.

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