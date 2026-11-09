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70mai debuta en El Buen Fin con descuentos de hasta 60 % en modelos seleccionados

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2026

La marca de dashcams más vendida en México ofrece descuentos en la T800E, la A810 Lite y la línea M310 Plus, con hasta 60 % en modelos seleccionados y 12 meses sin intereses.

Datos clave· Hasta 60 % de descuento en modelos seleccionados.

· A810 Lite: 48 % de descuento.

· Descuentos en toda la línea M310 Plus, en versiones 4K y 2K.

· Accesorios: hasta 40 % de descuento, incluidos cables OBD y UP03.

· Hasta 15 meses sin intereses en Mercado Libre.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- 70mai, la marca de dashcams más vendida en México por monto de ventas según datos de la plataforma, participará por primera vez en El Buen Fin con descuentos de hasta 60 % en modelos seleccionados, 48 % en la A810 Lite y ofertas en toda la línea M310 Plus. La T800E, el modelo de tres canales de la marca, también forma parte de la campaña. La preventa comienza el 9 de noviembre y la etapa oficial se extiende del 13 al 17 de noviembre, con hasta 40 % de descuento en accesorios y hasta 12 meses sin intereses en Mercado Libre. Los productos están disponibles en Mercado Libre, Amazon y 70mai.com.mx.

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El Buen Fin es una de las fechas clave para la electrónica en México. Según el Reporte de Resultados El Buen Fin 2025 de la AMVO, 38 % de los consumidores compró electrónica en línea, frente a 29 % que lo hizo en tienda, y la categoría fue la más vendida en línea. Seis de cada diez usuarios de internet participaron en la campaña; 22 % lo hizo por primera vez y 27 % compró en línea por primera vez. Los millennials representaron 45 % de los compradores, la Generación Z 31 % y las mujeres 52 %, con una edad promedio de 36 años.

La oferta cubre tres perfiles de conducción:· Primera dashcam: la línea M310 Plus, en versiones 4K y 2K, es la opción de entrada y participa en la campaña.

· Dos ángulos de grabación: la A810 Lite graba en dos canales, con 4K HDR en el canal frontal, visión nocturna y supercondensador; su descuento es de 48 %.

· Cobertura total del vehículo: la T800E suma tres canales (frontal, interior y trasera), GPS integrado y supercondensador de −10 °C a 60 °C.

Los cables OBD y UP03 son compatibles con todos los modelos; el monitoreo remoto requiere además el accesorio UP04 y una tarjeta SIM.

"Es nuestro primer Buen Fin en México y queremos que sea también la primera vez que muchos conductores se acerquen a una dashcam. Esta es la oferta más agresiva desde nuestra llegada al país: queremos que más personas conduzcan con mayor seguridad", señaló Juan Pérez, director general de 70mai México.

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"He usado otras dashcams antes, pero ninguna como esta. Supera por mucho la nitidez de las imágenes y su aplicación es fácil de usar. Me ha resultado muy útil: aunque la uso a diario, me da tranquilidad saber que todo queda registrado", comentó Álvaro Fernández, usuario de la T800E en Querétaro.

Aplican restricciones. La promoción es válida del 9 al 17 de noviembre, sujeta a disponibilidad y a las condiciones publicadas por cada plataforma.

Acerca de 70mai

Fundada en 2016, 70mai es una marca líder en electrónica automotriz inteligente respaldada por Xiaomi. Su línea de productos incluye dashcams, sistemas de monitoreo de presión de llantas y espejos retrovisores inteligentes, con presencia en más de 100 países. En México, 70mai opera tiendas oficiales en Mercado Libre y Amazon con servicio de atención posventa local.

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FUENTE 70mai México