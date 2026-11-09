La Junta de Extremadura activa el Plan Inuncaex para el norte de la provincia de Cáceres ante el aviso rojo por lluvias

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La Junta ha activado a las 13,00 horas de este lunes el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma de Extremadura (Inuncaex), en Situación Operativa 0, para el norte de la provincia de Cáceres, situación que pasará a Operativa 1 a partir de las 08,00 horas de este martes.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso rojo por lluvias se activará este martes, día 10, desde las 09,00 horas hasta la medianoche, periodo en el que podrían acumularse hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, con registros de hasta 30 litros en una sola hora.

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Desde esta medianoche hasta las 09,00 horas de mañana martes se activará la alerta naranja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres, así como en las zonas del Tajo y Alagón.

También este martes, se activará la alerta amarilla en las zonas de Villuercas y Meseta Cacereña, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por otra parte, este lunes se encuentran activas las alertas meteorológicas por lluvias y tormentas, con nivel naranja en el norte de Cáceres, y nivel amarillo en el resto de la comunidad.

ACTIVACIÓN INUNCAEX

La activación del Inuncaex responde a la previsión de lluvias intensas para las próximas horas en la zona norte de Extremadura.

La Situación Operativa 0 corresponde a una fase de alerta y seguimiento preventivo, con una vigilancia permanente de la evolución meteorológica e hidrológica, mientras que la Operativa 1 supone un nivel superior de respuesta para coordinar los medios y recursos de emergencia, reforzar el seguimiento de la situación y adoptar posibles medidas de protección para la población.

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Con la activación del Inuncaex se centralizan las tareas de evaluación y seguimiento de la situación, además de la organización de los medios y recursos necesarios para atender las posibles incidencias y reducir sus consecuencias en personas, bienes y medioambiente.

La coordinación se realizará desde el Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura, a través del CECOP.

RECOMENDACIONES

Ante este episodio de lluvias, el 112 Extremadura aconseja a la ciudadanía evitar los desplazamientos que no sean necesarios; no acceder a sótanos ni garajes, ya que pueden inundarse, y mantenerse alejados de ríos, barrancos y cauces fluviales, incluso cuando estén secos.

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Asimismo, si el agua comienza a entrar en un edificio o aumenta su nivel, subir a las plantas superiores, y mantener limpios los sumideros, desagües, canalones y otros sistemas de evacuación de agua.

También se recomienda seguir la información y las indicaciones de fuentes oficiales, especialmente a través de las redes sociales y canales del 112 Extremadura y ante cualquier emergencia, llamar al teléfono 112.