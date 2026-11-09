El Comité de las Regiones pedirá apoyo en la COP31 para impulsar la descarbonización

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Bruselas, 9 nov (EFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) pedirá "apoyo" en la cumbre climática COP31, que empezó este lunes en Turquía, para impulsar la descarbonización y reclamará que se reconozca el papel "de las autoridades locales y regionales" en el logro de los objetivos climáticos mundiales sobre el terreno".

En un comunicado de prensa, el CdR explicó que pedirá, en la conferencia anual de la ONU sobre el clima, una financiación climática internacional "más sencilla, predecible y accesible" para las autoridades locales y regionales.

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Una delegación de líderes locales y regionales de la Unión Europea participará en la cumbre -que se celebra en Antalya (Turquía) entre este lunes y el 20 de noviembre-, representación que encabezará el presidente de su Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, Kostas Bakoyannis.

De hecho, Bakoyannis subrayó en el comunicado que la COP31 "debe ser la COP de la implementación": "Los compromisos ya están sobre la mesa; ahora debemos convertirlos en resultados tangibles para la ciudadanía", afirmó.

Además, Bakoyannis hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo una electrificación "más rápida", de invertir en "energías renovables" y de proteger a la población "frente a fenómenos meteorológicos extremos", acciones que recaen sobre las administraciones locales.

Bakoyannis exigió un papel "estructurado en la formulación de las decisiones climáticas mundiales, y no solo una consulta al final”, unas demandas que el CdR expondrá esta semana en la cumbre, en la que reclamará que las perspectivas regionales y locales "se incorporen", asimismo, en las negociaciones y estrategias climáticas estatales.

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De los gobiernos subnacionales depende entre el 70 % y 80 % de la implementación de las acciones necesarias para cumplir los objetivos contra el cambio climático pactados en el Acuerdo de París. EFE