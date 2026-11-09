Los sindicatos rechazan la subida del salario mínimo anunciada por el Gobierno y convocan una nueva huelga

Guardar

Los principales sindicatos de Francia han rechazado este lunes la subida del salario mínimo anunciada por el Gobierno al considerar que es insuficiente y han convocado una nueva jornada de huelga para el próximo 17 de noviembre para exigir aumentos mayores.

Organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA), la Federación Sindical Unitaria (FSU) y la Unión Sindical Solidaria (conocida como Solidaires) se han sumado a esta convocatoria al considerar que es "inconcebible" la propuesta presentada.

PUBLICIDAD

Así, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, ha instado a "todos los trabajadores, jubilados y jóvenes a hacer del 17 de noviembre un "nuevo gran día de manifestaciones".

"Si los salarios no aumentan y si nuestras demandas no son atendidas, las movilizaciones continuarán. Ahora es momento de que las negociaciones comiencen en todas partes. Esto debe llevar a un aumento de los salarios", ha agregado.

Previamente, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Marylise Léon, ha aseverado que una subida del 1,6% de los salarios mínimos es "insuficiente", unas palabras que llegan después de que el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, anunciara un aumento del salario mínimo a 1.502 euros a partir del 1 de diciembre.

PUBLICIDAD

Así, de los 23 euros de aumento del salario mínimo anunciados, 18 euros corresponden al incremento automático que ya estaba previsto para el 1 de enero, por lo que la diferencia real son 5 euros de aumento, una cifra de la que Binet se ha burlado: "No da ni para una chocolatina".

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha defendido que es "el segundo aumento más alto en 20 años" de historia, si bien ha indicado que "aún hay más que hacer". En un intento por calmar los ánimos, ha asegurado que "no es solo algo simbólico", según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

PUBLICIDAD

No obstante, ha admitido que esta medida "no es suficiente" y que existen "preocupaciones políticas de cara al futuro" a medida que las protestas estudiantiles continúan en las calles.