Las reservas internacionales netas de El Salvador retrocedieron el 4,2 % en octubre

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San Salvador, 9 oct (EFE).- Las reservas internacionales netas de El Salvador retrocedieron el 4,2 % el pasado octubre respecto al mes previo, hasta los 4.818,22 millones de dólares, de acuerdo con información que publica este lunes el Banco Central de Reserva (BCR) del país centroamericano.

Los datos oficiales apuntan a que las reservas netas pasaron de 5.031,93 millones de dólares en septiembre a 4.818,22 millones en octubre de 2026, un descenso de 213,71 millones de dólares empujado principalmente por el aumento de los pasivos externos a corto plazo.

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Estos pasivos casi se duplicaron al pasar de 371,82 millones de dólares a 730,03 millones. A esto se sumó una baja de 17,74 millones de dólares en las reservas de oro, hasta los 263,76 millones de dólares y desde los 281,50 millones previos.

Este retroceso en las reservas internacionales netas salvadoreñas se registró a pesar de que sus activos de reserva subieron 144,51 millones de dólares entre septiembre y octubre, impulsados por las reservas en moneda extranjera.

Las reservas en moneda internacional subieron en 162,12 millones de dólares, de 4.907,53 millones a 5.069,65 millones de dólares, según los datos del BCR.

En tanto, el acumulado de las reservas netas de 2026 registró un incremento del 7,4 %, con 333,73 millones de dólares más que al cierre de diciembre de 2025, cuando se ubicaron en 4.484,49 millones de dólares.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales de un país están constituidas por aquellos activos externos a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos.

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El Salvador y el FMI alcanzaron un acuerdo por 1.400 millones de dólares, que incluye medidas relacionadas con las reservas.

La institución financiera internacional ha señalado que ese acuerdo tiene por objeto "reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas". EFE

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