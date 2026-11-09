El líder demócrata del Senado se reúne con los nuevos senadores en el Capitolio

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Washington, 9 nov (EFE).- El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, recibió este lunes en su oficina del Capitolio a los nuevos senadores electos de su partido, en su primer encuentro tras las elecciones legislativas de la semana pasada en las que la oposición recuperó el control del Congreso.

Entre los asistentes destacaron Abdul El-Sayed, senador electo por Michigan, y James Talarico, por Texas, dos de las nuevas caras de la bancada demócrata que acudieron al Capitolio para participar en las jornadas de orientación.

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También participaron Sherrod Brown (Ohio), Chris Pappas (Nuevo Hampshire), Roy Cooper (Carolina del Norte), Juliana Stratton (Illinois), Peggy Flanagan (Minnesota), Annie Andrews (Carolina del Sur), Josh Turek (Iowa), Adam Hamilton (Kansas) y Troy Jackson (Maine).

Los legisladores electos visitaron el Capitolio para familiarizarse con las funciones que asumirán el próximo 3 de enero, cuando se constituya el nuevo Congreso, y comenzar a definir sus principales líneas de actuación ante la Administración del presidente republicano Donald Trump.

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Aunque el Congreso actual mantiene aún la mayoría republicana, a la espera de que tomen posesión los legisladores elegidos el 3 de noviembre, los pasillos del Capitolio reunieron este lunes a veteranos y recién llegados.

Schumer dio la bienvenida en su oficina a las nuevas incorporaciones de la bancada demócrata, con las que trabajará en menos de dos meses.

El líder demócrata del Senado también se reunió este lunes con su homólogo en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Ambos emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que los estadounidenses han rechazado el extremismo del movimiento MAGA y exigen cambios profundos en sus vidas.

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"Los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado han recibido un mandato claro para abordar con determinación la crisis de asequibilidad, detener la guerra imprudente e innecesaria en Irán, ampliar de manera significativa el acceso a una atención médica asequible y exigir responsabilidades a los delincuentes que han desatado una corrupción sin precedentes en el país", afirmaron Schumer y Jeffries.

Ambos líderes aseguraron que "el 3 de enero comienza una nueva etapa" y que los demócratas están "unidos y listos para liderar". EFE

(foto)(video)