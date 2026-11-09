Magyar evoca en Berlín la caída del muro y llama a asumir los retos del presente

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Berlín, 9 nov (EFE).- El primer ministro húngaro, Peter Magyar, evocó este lunes, en un acto de la Fundación Konrad Adenauer en Berlín, la caída del muro y llamó a continuación a asumir los retos del presente recordando que lo ocurrido el 9 de noviembre de 1989 muestra que los cambios son posibles.

"Yo tenía ocho años cuando cayó el Muro de Berlín y recuerdo este día. Recuerdo que se podía sentir que estaba ocurriendo un cambio enorme. El mundo de las fronteras y los muros fue reemplazado por un mundo de oportunidades. Para mi generación, este momento se convirtió en una promesa", dijo.

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Luego, Magyar pasó a hablar del presente y aseguró que actualmente nos enfrentamos a un punto de inflexión histórico y a la situación más peligrosa que se ha dado en Europa desde la II Guerra Mundial.

"El continente, que en los 80 años posteriores a la II Guerra Mundial experimentó el período más largo de paz y prosperidad, vive hoy turbulencias. La rivalidad de las grandes potencias, las guerras, las interdependencias tecnológicas y las rupturas a las que nos enfrentamos golpean especialmente a Europa, mientras que nuestros propios problemas sociales, económicos y demográficos se han acumulado", sostuvo.

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"Asimismo, las disputas no resueltas y los debates sobre la migración quebraron la confianza", añadió.

La situación no es fácil porque, según el líder húngaro, muchos problemas no se resolvieron y muchos debates se volvieron tan sombríos que la gente ya no sabía en quien confiar ni a quien creer.

"La división entre izquierda y derecha, conservadores y liberales, no nos explica realmente lo que está sucediendo en Europa. Más allá de las clasificaciones habituales, hoy tenemos tres formas de comportamiento político que compiten entre sí, y las diferencias entre ellas se han vuelto más importantes que muchas líneas divisorias tradicionales", aseguró.

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La primera es la de parte de las viejas élites que hablan como desde "una torre de marfil" y sólo se interesan por sus ciudadanos cuando están cerca las elecciones.

La segunda es la de la oposición total al sistema de fuerzas que buscar explotar el descontento. "Conocemos a esas fuerzas que se autodenominan patriotas pero en realidad sirven a los objetivos de potencias extranjeras interesadas en dividir a Europa", subrayó.

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Sin embargo, hay también un tercer camino posible, que es el que Magyar recomienda a los líderes europeos y es una crítica democrática al sistema: que escuche a la gente y se tome en serio sus preocupaciones.

"Ese es el camino que decidimos tomar en Hungría: una Hungría funcional y humana, y con ello la oportunidad de tener una Europa funcional y humana. Muchos llaman a esto populismo. Pero quien escuche a la gente, luche junto a ella y gobierne con ella, regresará a la esencia de la política, que es el servicio", dijo.

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Magyar se puso a sí mismo como ejemplo y dijo que ese el camino que él mismo había seguido tras romper en 2024 con el régimen de Victor Orbán, al que había sido cercano. "En los dos años siguientes viajé de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, por todo el país. Personalmente hablé con más de 100.000 personas", recordó.

"Muy a menudo, lo que escuchamos no nos resultaba cómodo de oír. Le preguntamos a la gente qué temía, qué anhelaba y también qué esperaba de su país. Y nuestro partido, sumamente joven, que apenas tiene dos años de vida, registró el 12 de abril de este año la mayor participación electoral desde el cambio de régimen, y obtuvimos más votos de los que jamás haya recibido un solo partido en la historia de Hungría. Tisza obtuvo 141 de los 199 escaños en el parlamento húngaro, poniendo fin a 16 años de régimen de Viktor Orbán", explicó. EFE

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