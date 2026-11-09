La sueco-mexicana Sofia Monroy, nominada al Latin Grammy: "No quiero seguir las reglas"

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Ana Báez

Ciudad de México, 9 nov (EFE).- A la cantautora sueco-mexicana Sofia Monroy, nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy, no le interesa "seguir las reglas" de la industria musical, sino explorar su "dualidad" entre Suecia y México a través de canciones en español e inglés que desafíen los roles de género como lo hace en su segundo álbum de estudio 'WO[E]MAN'.

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"Mi papá falleció cuando tenía once años y mi mamá se encargó de trabajar y de cuidar a cuatro hijos. Entonces, no crecí en un entorno con roles de género establecidos y este disco nace de eso, de la pregunta: ¿qué significa ser mujer?", afirma a EFE Monroy al recordar su vida en Luleå, Suecia, ciudad que dejó hace tres años para reconectar con sus raíces mexicanas.

La aventura de llegar a México, aprender español desde cero y hacer música vinculada a su mexicanidad se materializó en su disco debut 'Morena' (2025). Sin embargo, considera que con este segundo disco, compuesto por once canciones, aprendió a alejarse de las etiquetas que exige la era del streaming.

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"No soy ni mexicana ni sueca y este es el primer disco en el que abrazo esa dualidad. Además, me permito explorar el término WO[E]MAN, que significa 'hombre triste'. Me di cuenta de que dentro de mí hay un hombre triste que pone ciertas ideas en mi cabeza", confiesa del proyecto conceptual acompañado de un cortometraje dirigido por Jesús Soto Fuentes y Manuel Gómez González.

Para la artista de 27 años, la música siempre ha sido la respuesta para entender su "alma dividida", especialmente a través de las canciones que escribe desde hace diez años en inglés y que ahora busca trasladar cada vez más al español, un idioma que le "estimula" más que cualquier otro por lo que representa el "ritmo latino" a nivel global.

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"Nunca he sido de seguir las reglas, así que nunca quise cantar en sueco. También es cierto que solo hay diez millones de personas que entienden el idioma", argumenta sobre su experiencia multilingüe.

Cuenta que su identidad musical se nutre tanto de las canciones de Luis Miguel y Alejandro Fernández, que escuchaba su padre, de origen mexicano, en 'Tapachula', el restaurante que regentó en Suecia hasta su muerte, como del pop sueco de ABBA, Robyn, Icona Pop y la contemporánea Zara Larsson.

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Al reflexionar sobre su nominación al Latin Grammy 2026, Monroy piensa no solo en el posible reconocimiento, sino también en las otras cinco mujeres artistas con las que comparte esa candidatura y esa "alma dividida", entre ellas, la artista de origen mexicoamericano Delilah.

"Qué chido (bien) que haya tantas mujeres chingonas en la industria que están siendo ellas mismas y a la gente les está gustando. Es una contracultura y lo opuesto a la polarización que estamos viviendo", exclamó.

A su juicio, la globalización, el internet y las redes sociales han abierto espacios a la multiculturalidad: "Antes solo escuchabas lo que había en tu país; ahora yo escucho música en árabe o en francés, idiomas que ni siquiera hablo, pero que puedo sentir", explica.

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"Los artistas somos el resultado del mundo en el que vivimos, un mundo globalizado, donde tus tíos se fueron a vivir a otro lado o en el que ya no eres solamente del lugar donde naciste. Siento que mucha gente puede identificarse con ese sentimiento de alma dividida", concluye.

abz/csr/jfu

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