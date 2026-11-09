Imputan a cinco personas acusadas de articular una red de pornografía infantil en Colombia

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Bogotá, 9 nov (EFE).- Cinco personas fueron imputadas por presuntamente almacenar y distribuir más de 600 videos y fotografías de abuso infantil a través de dos grupos privados de mensajería instantánea a los que se accedía mediante pago, informó este lunes la Fiscalía General de Colombia.

La investigación, realizada en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, llevó a allanamientos en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca), donde se detuvo a cinco integrantes de una red delictiva.

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En el operativo también se incautaron celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos.

Las evidencias recogen que, entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, la red compartió este material delictivo con más de 140 contactos que formaban parte de los grupos de mensajería 'Venta 33' y 'Cvpa'.

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Además, los implicados presuntamente acudieron de “manera individual a otros espacios virtuales para difundir contenido a cambio de diversas sumas de dinero”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Uno de los procesados, Milton Darwin Bohórquez Alfonso, aceptó los cargos, mientras el resto de implicados fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Los acusados fueron presentados ante los jueces de control de garantías por los fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), y se enfrentan a penas de prisión de hasta 20 años, según recoge el artículo 218 del Código Penal colombiano sobre pornografía de menores de edad. EFE

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