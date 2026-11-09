Un herido por disparos de militares israelíes contra un grupo de civiles en el suroeste de Siria

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Un civil ha resultado herido este lunes por disparos de las Fuerzas Armadas israelíes en la región siria de Quneitra, en el suroeste del país, según ha informado un corresponsal de la agencia de noticias oficial siria, SANA, presente en el lugar.

"Un civil ha resultado herido por las fuerzas de ocupación israelíes mientras pastoreaba a unas ovejas al oeste de la localidad de Bir Ayam, en el sur de la provincia de Quneitra", ha informado la agencia siria de noticias SANA.

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El medio estatal sirio destaca que uno de sus corresponsales y personal del gabinete de prensa de la provincia de Quneitra fueron también tiroteados por fuerzas israelíes en Bir Ayam, sin que haya por el momento constancia de más heridos.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre de 2024, apenas unas horas después de la caída del presidente sirio Bashar al Assad y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse cerca de Damasco.

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Israel ha defendido que la operación tiene como objetivo la creación de una zona de seguridad adicional ante la inestabilidad provocada por la caída de Al Assad durante la ofensiva abanderada por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham, liderado por el actual presidente del país, Ahmed al Shara.

Las nuevas autoridades sirias exigen desde entonces la retirada de de Israel y su retorno a las líneas previamente establecidas de 1974 al entender que todas las medidas adoptadas por el Gobierno israelí y su Ejército en la zona "son nulas y carecen de validez legal según el Derecho Internacional".

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