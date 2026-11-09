Transportes fija servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos durante la huelga general

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos programados durante la huelga general del próximo 11 de noviembre que varían en función del tipo de ruta y del aeropuerto de origen y destino.

La resolución establece tres categorías de protección para los vuelos comerciales en función de las alternativas de transporte disponibles para los viajeros.

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Para los vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares, así como las rutas sujetas a obligaciones de servicio público, se ha fijado una protección de entre el 56% y el 85% de las operaciones programadas por aeropuerto.

En concreto, los servicios mínimos para las rutas con Canarias oscilan entre el 56% y el 74%, según el aeropuerto; en Baleares, entre el 68% y el 75%; mientras que se sitúan en el 80% para las conexiones con Ceuta y en el 59% para las de Melilla

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Por su parte, para los vuelos internacionales y las rutas entre ciudades españolas peninsulares cuyo desplazamiento alternativo en transporte público sea igual o superior a cinco horas, los servicios mínimos oscilarán entre el 39% y el 64%.

En cuanto a los vuelos entre ciudades españolas peninsulares que cuenten con una alternativa de transporte público cuyo tiempo de desplazamiento sea inferior a cinco horas, se garantizará la reubicación del 40% de los pasajeros. Los servicios mínimos se situarán entre el 18% y el 37% de las operaciones programadas.

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EL 100% PARA EMERGENCIAS Y VUELOS DE ESTADO

Al margen de los porcentajes establecidos para las rutas comerciales, el Ministerio garantiza el 100% de los vuelos dedicados a labores de emergencia, como ambulancias, extinción de incendios, transporte de órganos para trasplantes, vigilancia, protección civil y rescate, así como los vuelos de Estado.

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También quedan protegidos todos los sobrevuelos cuyo origen y destino no sea territorio español y los vuelos específicos del Ministerio del Interior para el traslado de ciudadanos extranjeros y de los agentes policiales encargados de su custodia.

La resolución incluye además los vuelos de posicionamiento necesarios para realizar servicios esenciales o garantizar operaciones posteriores a la huelga, así como aquellos cuya salida estuviera prevista antes del inicio del paro y su llegada se produzca durante la jornada de huelga.

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SERVICIOS MÍNIMOS EN LOS AEROPUERTOS

En cuanto al resto de actividades aeroportuarias, Transportes establece una plantilla mínima del 75% para la asistencia a personas con movilidad reducida y del 75% para el servicio médico aeroportuario.

La limpieza deberá contar con el 50% de la plantilla habitual para los aseos de las terminales, las dependencias técnicas y operativas y las zonas exteriores del lado aire, mientras que para el resto de las zonas públicas interiores y los accesos se fija un mínimo del 25%.

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Asimismo, se establece una plantilla del 50% para el mantenimiento de instalaciones electromecánicas y eléctricas, redes y aplicaciones informáticas, control de fauna y gestión de residuos, con al menos una persona por turno en cada servicio.

Los servicios de control de pasaportes deberán disponer de la plantilla necesaria para que el tiempo medio de paso por pasajero no supere los 30 minutos. Por su parte, los servicios de extinción de incendios deberán mantener la dotación mínima necesaria para conservar la categoría de cada aeropuerto.

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La resolución también establece servicios mínimos para la restauración en las zonas restringidas de seguridad, con una plantilla de al menos el 30% de la programada habitualmente, y para los servicios de seguridad aeroportuaria en las mismas condiciones que las fijadas para la seguridad privada.