La ONG Foro Penal confirma la excarcelación de magnate de negocio del camarón en Venezuela

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Caracas, 9 nov (EFE).- El empresario y magnate del negocio de camarón en el estado venezolano Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), José Enrique Rincón, fue excarcelado el sábado con medidas cautelares tras casi cinco meses en prisión, confirmó este lunes a EFE la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos.

Rincón, ingeniero civil de 62 años con nacionalidad venezolana e italiana, viajó el pasado 14 de junio desde Panamá a Venezuela, donde fue detenido en Zulia y acusado de traición a la patria, conspiración, terrorismo y otros presuntos delitos, según la ficha del caso compartida a EFE por Foro Penal.

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"(Fue) sometido a detención arbitraria a su llegada voluntaria al país, confinamiento y retención inicial en su propia residencia convertida arbitrariamente en sede policial", señala la ficha.

El empresario había sido vinculado en noviembre de 2024 a un supuesto plan para derrocar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según dijo en ese momento el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

El ministro aseguró entonces que Rincón se reunía y captaba jueces y fiscales, personas de grupos empresariales y militares en situación de retiro y otros en actividad para una operación denominada 'No a la Navidad', que pretendía, según esta versión, entregar armas a personas detenidas para generar "desestabilización" en el país.

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Foro Penal indica que la "narrativa de la acusación" contra Rincón consistió en "una red de delincuencia organizada transnacional dedicada al tráfico ilícito y contrabando de armas de guerra, municiones y accesorios desde Houston, Estados Unidos, hacia Venezuela, utilizando encomiendas 'puerta a puerta' de fachada a través de empresas".

Rincón es el fundador y dueño del conglomerado venezolano Grupo Lamar, fundado en 1988 en Maracaibo y enfocado en la acuicultura y producción de camarón blanco, según la ficha de Foro Penal, que subraya que la empresa llegó a dominar el 70 % de la producción nacional y a exportar "miles de toneladas" de este producto a Europa.

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La ONG indica en su ficha sobre el caso que el Estado intervino y confiscó Grupo Lamar y más de 60 compañías de Rincón, así como plantas de alimentos, restaurantes y la totalidad de los vehículos de la familia y de las empresas.

Este lunes, en un comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram, Rincón informó que el proceso legal que ha afectado a sus empresas y demás activos se encuentra en "curso de solución" y que se adelantan las "acciones necesarias" para la recuperación de sus bienes y negocios en el "más breve plazo posible". EFE

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