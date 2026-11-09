Día 1 de la COP31: Comienza oficialmente la cumbre climática de Antalya en Turquía

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Redacción Medioambiente, 09 nov (EFE).- Las negociaciones de la COP31 han arrancado formalmente este lunes en Turquía, que acoge físicamente las reuniones en la localidad turística de Antalya, aunque los debates políticos serán también dirigidos por la delegación de Australia, que coorganiza esta nueva edición de la cumbre climática.

El foro climático más importante a nivel global llega en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos especialmente en Ucrania, Gaza e Irán, y con la intención de convertirse en lo que los especialistas llaman "la cumbre de la implementación": es decir, la aplicación de acuerdos con plazos fijados y financiación aprobada para aplicar medidas concretas contra el impacto del cambio climático.

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Un tema: O tres compromisos. Acelerar la electrificación, contener la huella ambiental de la Inteligencia Artificial (IA) y proteger los océanos figuran entre las principales propuestas de la presidencia de la COP31, que busca convertir los compromisos climáticos en proyectos concretos durante la cumbre.

Un informe: El informe global sobre el estado del clima, de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dado a conocer hoy, que advierte sobre las temperaturas globales en lo que va de 2026 que se sitúan 1,47 grados centígrados por encima de la media preindustrial, nuevamente cerca de los 1,5 grados fijados como límite por el Acuerdo de París. Y por si fuera poco, ya se anuncia que el próximo año, 2027, probablemente será aún más cálido.

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Una declaración: "La crisis climática es ahora una crisis sanitaria mundial de proporciones pandémicas", afirmó el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, en la primera jornada de la COP31 que destacó que las olas de calor del verano boreal batieron récords y causaron unas estimadas 50.000 muertes en Europa, mientras cientos de millones de personas estuvieron expuestas a temperaturas extremas en el sur de Asia.

Un personaje: La reina María de Dinamarca que ha participado junto a expertos marinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en una expedición frente a la costa turca de Antalya para explorar el estado del Mediterráneo y las crecientes presiones sobre los océanos, uno de los eventos de la Cumbre del Clima (COP31).

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Una imagen: Las colas para obtener las acreditaciones fueron tan largas que la organización pidió a los participantes que aplazaran su llegada hasta el martes, si les era posible.