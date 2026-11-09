El Atlético, Julián Alvarez y las dos caras de un revés

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Madrid, 9 nov (EFE).- Desde el inicio de la segunda parte hasta el gol de la victoria del Barcelona en el minuto 65 y 45 segundos, el Atlético de Madrid sólo jugó en campo contrario con el balón bajo su control en 31 segundos, con sus dos únicas ocasiones del segundo tiempo, en contraste con la primera mitad, cuando generó siete situaciones de ataque sobre la portería de Joan García, cinco con Julián Alvarez como elemento clave.

Señalado por un sector del público cuando envío demasiado alto el balón picado por encima del guardameta azulgrana, ya en el minuto 54 y 20 segundos del encuentro (se escucharon algunos pitos desde entonces en algunas jugadas del atacante), el delantero argentino participó en ocho de las diez opciones de ataque que creó todo su equipo.

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Bien como pasador o rematador (también parte del público le achacó error en la primera ocasión del choque, en un mano a mano contra Joan García en el que el portero aprovechó cierta indecisión del atacante), formó parte de casi todo lo que se transformó en una opción prometedora del Atlético y dio el pase del gol del 1-0 a Giuliano Simeone.

El 1-0, en el minuto 9, es el momento cumbre de todo el encuentro que diseñó Diego Simeone. El partido que tenía en su "cabeza". Hay cambios de juego. El primero es de Álex Baena, de volea, del sector izquierdo de su ataque, aún en su terreno, hasta la derecha, hacia Marcos Llorente en la conducción, en la que juega de primeras con Kang in Lee.

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Ya en campo rival, el atacante surcoreano necesita tan solo un toque antes del pase con el exterior del pie derecho que recorre todo el campo a lo ancho para la llegada por la izquierda de Julián Alvarez, rompedor por ese flanco. La 'Araña' da tres toques antes del pase decisivo, por debajo de las piernas rivales, para la llegada por dentro de Giuliano, que era el destino en la preparación de Simeone, con sus incursiones por el centro.

Una jugada de 15 segundos, desde el saque de banda en el minuto 8 y 47 segundos, hasta la finalización de Giuliano en el minuto 9 y dos segundos. Hay nueve toques en esa secuencia, incluido el remate final de primeras, con la participación de seis jugadores y con el Barcelona desbordado antes y después, en concreto hasta el minuto 26, cuando el Atlético crea su última ocasión de la primera parte, también de Julián Alvarez.

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El '19' rojiblanco hace entonces un recorte en el área y remata con la izquierda, pero atrapa en dos tiempos Joan García, la segunda a centímetros de la línea, tras no poder atajar la primera. Es la séptima opción del Atlético en el primer tiempo.

A la primera en el minuto 5 de Julián, que termina en nada en el duelo uno para uno con el portero azulgrana, añade el cabezazo al larguero de Marc Pubill, a saque de esquina de Baena, justo en la jugada inmediatamente posterior; el citado gol en el minuto 9; otro tiro sin ángulo de Julián que no encuentra portería ni rematador en el área pequeña en el 20; un centro suyo que remata de cabeza David Hancko solo (después fue invalidada por fuera de juego); un zurdazo de Kang in Lee a las manos de Joan; y la citada del minuto 26.

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Siete situaciones de gol a lo largo de los 4 minutos y 30 segundos que jugó el Atlético en la primera parte en campo contrario con el balón controlado o en transición ofensiva, que habrían sido imposibles también sin su salida desde atrás certera y la presión que ejerció en campo contrario, cuando salió a por el Barcelona. No lo hizo así en la segunda parte.

Empatado por el 1-1 de Fermín López, en un rechace de Marc Pubill, tras otro en la incursión de Pedri González en Pablo Barrios, en el minuto 44 y 13 segundos (el Barcelona movió el balón en campo del Atlético a lo largo de casi nueve minutos -8:53- durante los 48 minutos que duró la primera parte, pero creó tres ocasiones, la mitad que los locales), la segunda parte fue todo lo contrario para el grupo de Simeone, fatigado, sin capacidad de presión y sin salida atrás.

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Porque la derrota fue también una cuestión física. Al Atlético se le vio desfondado según avanzó el segundo tiempo, especialmente a algunos jugadores, como Julián Alvarez tras todo el esfuerzo anterior, pero, sobre todo, sintió la intensidad mucho mayor con la que el Barcelona se desenvolvió en la presión desde que volvió del vestuario, sin salida, con el único recurso del pelotazo arriba, sin apenas traspasar su medio campo en jugada.

Sólo lo hizo en 31 segundos desde el comienzo del segundo tiempo, que empezó con un zurdazo fuera de Lamine Yamal, hasta el 1-2 en contra de Fermín López. Hay 20 minutos de diferencia entre uno y otro momento.

En todo ese tramo, a diferencia del Atlético, el Barça trasladó su posesión a terreno rival en 4 minutos y 38 segundos, pero creó apenas dos ocasiones más: un tiro lejano de Pedri, despejado por Pubill en el minuto 53, y un remate flojo de Fermín López a las manos de Oblak, ya en el 61.

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Después fue el gol. Y el principio del fin para el Atlético, que, hasta entonces, había dispuesto de dos ocasiones esporádicas. La citada de Julián Alvarez ante Joan García, demasiado alta, nada preciso en su remate, en el minuto 54 y 20 segundos, y otra con un centro desde la izquierda del atacante hacia Baena, que no logró resolver al preferir un centro picado a Alexander Sorloth que desbarató la defensa del conjunto azulgrana.

Después, ya con 1-2 en contra, Julián Alvarez disparó sobre la portería rival en el minuto 71, pero Pau Cubarsí repelió el lanzamiento a saque de esquina con su intervención con el pie derecho, cuando el tiro iba hacia el marco de Joan García.

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El Barcelona, por su parte, registró otra más: un centro de Anthony Gordon al que no llegó Lamine Yamal, ya en el minuto 83.

El Atlético no remató entre los tres palos en toda la segunda mitad, pero el conjunto azulgrana tan solo lo hizo dos veces en ese tramo. Una fue el gol.

Jan Oblak, el portero del conjunto rojiblanco, ya el segundo futbolista con más partidos en la historia del club, con 554, nada más hizo una parada en el segundo tiempo de las tres de todo el encuentro, las mismas que necesitó Joan García, según recogen las estadísticas del partido.

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La derrota relega al Atlético al tercer puesto de LaLiga EA Sports, sobrepasado por el Real Madrid en dos puntos y a cinco del liderato del Barcelona. No alcanza la cima de la tabla desde la decimonovena jornada de la campaña 2024-25. Han pasado 69 partidos de Liga desde entonces hasta ahora. Pero su inicio iguala a los mejores desde que fue campeón en 2020-21, cuando sólo contaba dos puntos más que ahora a estas alturas: 30 a 28.

El curso pasado, en 2025-26, el Atlético estaba a la misma distancia que ahora del liderato con los mismos números, idénticos en sus nueve victorias, su único empate y sus dos derrotas, como en este ejercicio, incluso en la diferencia de goles (+13). Había marcado un gol más (24) y había encajado uno más (11). En diciembre, fue al Camp Nou a jugarse el liderato de LaLiga EA Sports, pero cayó por 3-1 en el Camp Nou. También se adelantó en el marcador.

En 2024-25, la situación era peor que ahora y, sin embargo, en enero subió al liderato. Cuando atravesó la duodécima jornada, estaba a diez puntos de la primera posición del Barcelona. Había sumado cinco puntos menos que ahora, 23, con apenas seis victorias por las nueve de ahora en doce citas. Su diferencia goleadora era de +1.

Desde que fue campeón por última vez en 2020-21, cuando fue líder prácticamente toda la temporada, nada más en 2023-24 llegó a este momento más cerca de la cima, a tres puntos. También había logrado 28 puntos, como ahora. Y era tercero, como ahora, como también ocurría en 2024-25 y 2025-26.

Iñaki Dufour