OnePlus lanza en México los Buds Pro 4, sus audífonos inalámbricos insignia con acústica Dynaudio y cancelación de ruido adaptativa
PR Newswire
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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2026
Los nuevos audífonos de OnePlus combinan un ajuste cómodo con un sonido desarrollado en colaboración con Dynaudio.
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- OnePlus anunció la llegada de los Buds Pro 4 al mercado mexicano: audífonos inalámbricos insignia con un sistema acústico de doble driver desarrollado junto con Dynaudio, cancelación activa de ruido (ANC) inteligente y compatibilidad con audio de alta resolución certificado Hi-Res.
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Sonido natural afinado en conjunto con Dynaudio
Los OnePlus Buds Pro 4 cuentan con dos drivers dinámicos: un woofer de 11 mm y un tweeter de 6 mm, cada uno con su propio convertidor digital-analógico (DAC) dedicado. El sistema acústico pasó por 300 horas de afinación a cargo de expertos de
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Dynaudio. Los audífonos son compatibles con el códec LHDC 5.0, cuentan con la certificación Hi-Res Audio Wireless y ofrecen una respuesta en frecuencia de 10 Hz a 40 kHz.
Entre sus funciones adicionales destacan el audio espacial con seguimiento de cabeza y un ecualizador de 10 bandas que permite compartir perfiles de sonido personalizados.
Pro Adaptive Noise Cancellation
El sistema de cancelación activa de ruido adaptativa utiliza un procesador neuronal de 6 nm y algoritmos de reconocimiento del entorno. Los audífonos ajustan automáticamente su modo de operación según la intensidad y el tipo de ruido ambiental. De acuerdo con el fabricante, la eficacia para reducir la interferencia de voces humanas mejoró hasta 2.5 veces en comparación con los OnePlus Buds Pro 3.
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Para llamadas, el dispositivo emplea un arreglo de tres micrófonos combinado con un sensor de conducción ósea VPU (Voice Pickup Unit). Además, una función integrada de detección de conversación baja automáticamente el volumen de reproducción y activa el modo de transparencia cuando el usuario empieza a hablar.
Funciones inteligentes y conectividad
Los OnePlus Buds Pro 4 son compatibles con Bluetooth 6.1, conexión simultánea a dos dispositivos, Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair. También ofrecen la posibilidad de usar los audífonos como micrófono externo para grabar video, control por voz con Gemini y traducción de voz en tiempo real en 31 idiomas, incluido el español. La disponibilidad de algunas funciones inteligentes depende del smartphone y del software compatibles.
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Batería y protección
La batería dura hasta 13 horas sin la cancelación activa de ruido (ANC) y hasta 53 horas con el estuche de carga (con el códec AAC). Con ANC activada, estas cifras son de hasta 6 horas y 26 horas, respectivamente. Los audífonos cuentan con
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certificación IP55 de resistencia al polvo y la humedad, pesan 5.6 g cada uno e incluyen almohadillas en cuatro tamaños distintos.
Disponibilidad y precio
Llegarán a Mercado Libre y Amazon el 11 de noviembre, con un precio de US $187.
Los precios locales variarán de acuerdo con el tipo de cambio internacional.
Los OnePlus Buds Pro 4 estarán disponibles en dos colores: Polar White y Titanium Shadow.
Polar White:https://www.mercadolibre.com.mx/p/MLM80747059https://www.amazon.com.mx/dp/B0HNP7V99H
Titanium Shadow:https://www.mercadolibre.com.mx/p/MLM80747057https://www.amazon.com.mx/dp/B0HNP82L8X
Acerca de OnePlus
OnePlus es una marca global de tecnología móvil construida sobre la filosofía "Never Settle". La compañía crea dispositivos con diseño premium y alto rendimiento, a la vez que fomenta una comunidad de usuarios en todo el mundo.
OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
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