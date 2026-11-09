Hombres armados matan a once personas y secuestran a otras trece en el noroeste de Nigeria

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Nairobi, 9 nov (EFE).- Al menos once personas murieron y otras trece fueron secuestradas en un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, informó este lunes la Policía nigeriana.

El portavoz policial Yazid Abubakar indicó que los asaltantes mataron a un voluntario que integraba un grupo de vigilancia civil y a diez miembros de su familia, quemaron sus cuerpos e incendiaron la vivienda familiar antes de huir con los secuestrados de la localidad de Gidan Taba, en el estado de Zamfara.

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Las autoridades indicaron que el ataque respondió a una venganza contra el voluntario por haber colaborado con las fuerzas de seguridad para repeler incursiones criminales previas en la comunidad, según recogen medios locales.

Por su parte, las fuerzas policiales se han desplegado en la zona para intentar localizar y liberar a las 13 personas secuestradas.

Los estados del centro y noroeste de Nigeria sufren ataques constantes de "bandidos", término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates.

A esta inseguridad, se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgida en 2016.

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En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

Ante el desgaste del Ejército por el combate contra grupos yihadistas en el noreste del país, diversos estados del noroeste de Nigeria han recurrido a la formación y armamento de grupos de voluntarios locales para defender las comunidades rurales de estos ataques.

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En un informe divulgado en agosto pasado, la consultora nigeriana de seguridad SBM Intelligence cifró en 7.825 las personas secuestradas por bandidos y grupos terroristas entre julio de 2025 y junio de 2026, lo que supone un aumento del 66 % respecto al ciclo anterior. EFE