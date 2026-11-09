Gobierno israelí en funciones licita la construcción de 823 viviendas en asentamientos

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Jerusalén, 9 nov (EFE).- El Gobierno israelí en funciones tras las elecciones del pasado 27 octubre ha hecho públicas licitaciones para la construcción de 823 viviendas en dos asentamientos en Cisjordania ocupada, reveló este lunes la ONG Peace Now, que monitoriza la expansión ilegal israelí en territorio palestino.

"Un gobierno que perdió las elecciones y la confianza del público continúa creando hechos consumados sobre el terreno, poniendo en peligro el futuro de Israel. Un gobierno de transición carece de mandato para impulsar medidas irreversibles en los asentamientos que profundizan la anexión, perjudican las posibilidades de paz y exponen a Israel a sanciones internacionales", denunció la ONG en un comunicado.

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Las colonias israelíes en territorio ocupado, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este, son ilegales según el derecho internacional.

En los últimos días, el Ministerio de Vivienda y la Administración Civil israelíes han convocado la presentación de propuestas para la edificación de 732 viviendas en el asentamiento de Gvaot, al oeste de Belén, y 91 en el de Oranit, al sur de Qalqilya, ambas en Cisjordania.

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Esto se suma a licitaciones previas para la construcción de 2.944 viviendas en asentamientos publicadas durante el período electoral, detalla Peace Now, y que alcanzan las 3.767 viviendas desde la disolución de la Knéset (Parlamento) el pasado 18 de julio.

Sin embargo, estas representan solo una fracción de la construcción que Israel avanza en Palestina, ya que solo en trece asentamientos es necesario recurrir a procesos de licitación, mientras que en todos los demás no es necesario para empezar a edificar.

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El Gobierno ultraderechista del ahora primer ministro en funciones Benjamín Netanyahu he regularizado y aprobado un número récord de asentamientos y puestos de avanzada ilegales en estos cuatro años de mandato, con más de un centenar de nuevas colonias y más de 200 inicios de asentamientos (conocidos como 'puestos de avanzada' e ilegales también según la legislación israelí). EFE