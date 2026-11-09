El judoca olímpico Teddy Riner anuncia su candidatura a las presidenciales francesas de 2027

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El judoca francés Teddy Riner ha anunciado este lunes su candidatura a las elecciones presidenciales de su país, con una primera vuelta prevista para abril de 2027, prometiendo "sentido común, firmeza, justicia y un Estado que ponga las cosas en su sitio" ante un país "que se quema".

"Mirad nuestro país, mirad nuestras calles, nuestros campos, nuestros barrios. Hemos dejado que se instalen el miedo, la resignación y un sentimiento generalizado de abandono. Me llamo Teddy Riner y hoy os lo digo mirándoos a los ojos: soy candidato a las elecciones presidenciales", ha declarado en un vídeo difundido en sus redes sociales, donde ha apelado a los valores del "esfuerzo auténtico" del deporte para defender su candidatura.

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"Sé lo que es luchar, caer y volver a levantarse, siempre", ha dicho, antes de hacer un llamamiento a la unidad de sus conciudadanos tal y como, ha destacado, los "llenó de orgullo durante los Juegos" celebrados en París en 2024.

El deportista olímpico considera que "Francia no necesita un político profesional que recite lecciones y se pase el día discutiendo" sino "sentido común, firmeza, justicia y Estado que ponga las cosas en su sitio". Al hilo, ha prometido "enderezar" el país de la mano de "todos" los franceses y no "desde arriba".

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Riner, que no ha hecho alusión alguna a una eventual participación en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, ha defendido su apuesta pese a que "no pertenece al círculo de poder, no conoce las reglas del juego, nunca se ha dedicado a la política".

"Sé lo que van a decir de mí: está loco. Pero ¿qué es una locura hoy en día? ¿Es una locura negarse a ver cómo Francia se derrumba cada día un poco más bajo el peso de la deuda? ¿Ver cómo tu hijo sale a la calle porque se ha dejado el espacio público en manos de los delincuentes y la autoridad del Estado ha desaparecido? ¿Es una locura negarse a que se pueda arruinar el futuro de un joven solo porque no tiene los contactos adecuados, el apellido adecuado o el color adecuado?", se ha interrogado.

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"Si negarme al caos me convierte en un loco, entonces sí, estoy completamente loco. No seré de los que contemplan cómo el país se quema mientras se buscan excusas", ha prometido el cinco veces campeón olímpico, once veces campeón mundial y cinco veces campeón europeo.