"El Buen Fin", el "Black Friday" mexicano, pondrá a prueba la seguridad de pagos digitales

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- La seguridad y continuidad de los pagos digitales afrontarán una prueba durante "El Buen Fin" en México, ante riesgos de fraude, suplantación e interrupciones tecnológicas en la principal campaña de fomento al consumo que prevé ventas por 235.000 millones de pesos (12.634,4 millones de dólares), advirtieron empresas de ciberseguridad y banca.

"El Buen Fin" es un evento comercial realizado cada año en México, inspirado en el "Black Friday" de EEUU, que busca fomentar el comercio e impulsar el mercado interno con promociones, descuentos y créditos.

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La campaña de promociones y descuentos El Buen Fin, organizada por la iniciativa privada y el Gobierno mexicano para fomentar el consumo, se celebrará del 13 al 17 de noviembre y espera la participación de unos 200.000 negocios.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) prevé ventas un 7,3 % superiores a las de 2025, de las que el 21 % corresponderá a canales digitales.

En su análisis, IQSEC (compañía de ciberseguridad) alertó que los mensajes, sitios y perfiles falsos buscan robar credenciales o inducir operaciones fraudulentas, mientras la inteligencia artificial amplía la velocidad y el alcance de los ataques.

“Antes de pedirle al consumidor que desconfíe, las organizaciones deberían preguntarse si han hecho verificable su propia comunicación”, señaló Manuel Moreno, consultor de ciberseguridad de la firma.

El especialista advirtió que las interrupciones de proveedores tecnológicos también pueden impedir compras y pidió prever alternativas de pago, reforzar controles de acceso y preparar respuestas a incidentes.

En su caso, el banco Scotiabank recomendó verificar los comercios, evitar enlaces sospechosos, no compartir contraseñas ni códigos de autenticación y activar alertas bancarias.

La prueba también será logística, pues Kolors recordó que el 37 % de las empresas encuestadas por Concanaco contrató personal eventual durante la edición de 2025, lo que exige coordinar turnos y traslados de trabajadores.

CHEP, por su parte, pidió sincronizar inventarios, transporte y entregas para evitar que problemas de abastecimiento frenen las ventas.

Para los compradores, comparar precios será otro desafío y la Procuraduría Federal del Consumidor puso a disposición un histórico de 490 productos en 400 establecimientos a fin de encontrar la mejor opción de compra para un mismo producto.

Banamex recordó que comprar con descuento no necesariamente significa ahorrar y aconsejó fijar un presupuesto y comprobar la capacidad de cubrir las mensualidades.

Como incentivo a los pagos electrónicos y la formalidad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) celebrará el 4 de diciembre un sorteo con 500 millones de pesos (26,88 millones de dólares) en premios.

Participarán compras desde 250 pesos (13,44 dólares), mientras que el registro de negocios cierra el 12 de noviembre y los resultados se publicarán el 7 de diciembre.

Concanaco llamó, además, a priorizar negocios locales para sostener ingresos familiares, empleos y proveedores de las comunidades, sin gastar por encima de las posibilidades de cada hogar. EFE